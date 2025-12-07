Grazie alla Color run riqualificata la scuola Santa Cecilia di Cotonou

Con l’edizione 2025 della Color Run a Vermezzo con Zelo , che si è svolta l’8 giugno scorso, tutti i partecipanti hanno corso per Emanuele.
Raccolti 3200 euro
«Grazie alla vostra straordinaria solidarietà sono stati raccolti 3.200 euro grazie ai 370 partecipanti, tra cui ben 49 bambini – sottolineano Lucia e Walter Combi i genitori di Emanuele scomparso nel 2015 – Ogni anno con il Gruppo Missionario di Merano, grazie alle donazione raccolte, finanziamo alcuni porgetti in Benin».
Ristrutturata la scuola Santa Cecilia di Cotonou
Un’iniziativa che prosegue da quasi un decennio, ed ogni anno supporta diversi progetti.
«Noi abbiamo conosciuto questa organizzazione nel 1986 ma è dal 2015, anno in cui abbiamo perso il nostro unico figlio Emanuele, che operiamo attivamente al fine di sviluppare progetti in sua memoria. Nel 2016 durante la nostra permanenza in Benin abbiamo inaugurato il nostro primo progetto una biblioteca nella scuola di Kouande. Dopodiché abbiamo finanziato un orfanotrofio, acquistato una fotocopiatrice industriale per sopperire alla mancanza di libri – ci spiega Lucia – Nel 2019 durante il nostro secondo viaggio in Benin abbiamo inaugurato il dispensario per mamme e bambini completamente dedicato ad Emanuele»…
Il Benin, paese dell’Africa occidentale, è uno dei paesi meno sviluppati del continente, con un’economia in gran parte basata sull’agricoltura. Lucia e Walter con il Gruppo Missionario tentato di sostenere la popolazione con fondi per aiutare in modo concreto istituti dove purtroppo non c’è neanche cibo per i più piccoli. Ogni anno con i proventi della Color Run finanziamo i lavori più urgenti.
«Le donazioni sono servite ristrutturare la scuola Santa Cecilia di Cotonou che versava in pessime condizioni, sono stati rifatti i servizi igienici, il tetto , interventi necessari che hanno ricevuto anche il plauso di Suor Josephine e dei suoi alunni che hanno ringraziato il Comune di Vermezzo con Zelo, inviando un videoclip, che ha dato vita anche quest’ anno alla Color Run – e conclude Lucia – Noi continueremo portando avanti i progetti in memoria di nostro figlio ringraziando sempre tutti quanti ci sostengono».