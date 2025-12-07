Grazie alla Color run riqualificata la scuola Santa Cecilia di Cotonou

Con l’edizione 2025 della Color Run a Vermezzo con Zelo , che si è svolta l’8 giugno scorso, tutti i partecipanti hanno corso per Emanuele.

Un’iniziativa che prosegue da quasi un decennio, ed ogni anno supporta diversi progetti.

«Noi abbiamo conosciuto questa organizzazione nel 1986 ma è dal 2015, anno in cui abbiamo perso il nostro unico figlio Emanuele, che operiamo attivamente al fine di sviluppare progetti in sua memoria. Nel 2016 durante la nostra permanenza in Benin abbiamo inaugurato il nostro primo progetto una biblioteca nella scuola di Kouande. Dopodiché abbiamo finanziato un orfanotrofio, acquistato una fotocopiatrice industriale per sopperire alla mancanza di libri – ci spiega Lucia – Nel 2019 durante il nostro secondo viaggio in Benin abbiamo inaugurato il dispensario per mamme e bambini completamente dedicato ad Emanuele»…