Grandinata su Assago, le strade s’imbiancano

Ancora pioggia. Ancora temporali, questa volta con l’aggiunta della grandine. Prosegue l’ondata di maltempo in Lombardia: nel pomeriggio le strade di Assago si sono imbiancate per una copiosa grandinata.

La grandinata

La perturbazione si è abbattuta sull’Ovest milanese intorno alle 17. In particolare su Assago e Buccinasco si è abbattuta una copiosa grandinata che ha imbiancato strade e piazze. Il fenomeno è durato circa un quarto d’ora, poi l’intensità della perturbazione è diminuita. La pioggia poi ha cancellato quasi tutte le tracce della grandine

Per giovedì sono previste ancora condizioni di instabilità, con possibili precipitazioni nella seconda parte della giornata.