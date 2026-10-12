Grande successo per l’evento «Come nelle vecchie osterie» organizzato dalla Pro Loco

«L’associazione è sempre alla ricerca di nuovi volontari, persone volenterose, ricche di entusiasmo e con tanta voglia di fare del bene per la cittadinanza»

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Si è svolto ieri, domenica 11 ottobre, a Corbetta, l’atteso appuntamento «Come nelle vecchie osterie», organizzato dalla Pro Loco, che ha riscosso un grande successo, coinvolgendo non solo i cittadini corbettesi, ma anche numerosi visitatori provenienti dai paesi limitrofi, tra cui Robecco sul Naviglio, Marcallo con Casone, Gaggiano, Magenta, Santo Stefano Ticino e altre località del territorio, che hanno potuto assaporare i piatti della tradizione lombarda.

Pranzo da «tutto esaurito»

Grande soddisfazione anche per il risultato ottenuto dai piatti da asporto, che quest’anno hanno registrato un notevole riscontro, con quasi 350 pietanze preparate. Ha registrato invece il «tutto esaurito» la possibilità di pranzare sotto alla tensostruttura di Villa Pagani della Torre a partire dalle 12.30. Un risultato che testimonia l’apprezzamento del pubblico e l’impegno dei volontari che, con passione e dedizione, contribuiscono alla buona riuscita di ogni iniziativa. Una parte del ricavato verrà devoluto dall’associazione in beneficenza.

L’appello per la ricerca di nuovi volontari

La Pro Loco Corbetta continua a guardare al futuro e lancia un appello a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco: «L’associazione è sempre alla ricerca di nuovi volontari, persone volenterose, ricche di entusiasmo e con tanta voglia di fare del bene per la cittadinanza. Nuove energie e nuove idee saranno fondamentali per proporre iniziative e novità in vista del 2027».

Anche quest’anno, tutti gli eventi organizzati hanno ottenuto un buon riscontro, confermando il ruolo importante della Pro Loco nella vita sociale del paese e nella valorizzazione del territorio.

I prossimi appuntamenti

Il calendario della Pro Loco è già ricco di nuove occasioni per ritrovarsi e stare insieme: il 23 ottobre è in programma un torneo di burraco; il 31 ottobre la festa di Halloween; il 18 dicembre l’appuntamento a teatro con «Cenerentola on Ice».

La Pro Loco Corbetta ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo dell’iniziativa, rinnovando l’invito a «sostenere le attività dell’associazione e a entrare a far parte del gruppo dei volontari per continuare a costruire, insieme, nuove opportunità per tutta la comunità».