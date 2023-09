In attesa di assistere a Sport Match-Studenti in campo, il torneo di calcio tra gli studenti degli istituti superiori che si sono già organizzati in numerose squadre, lunedì 18 settembre si è svolta la serata "Crescere anche grazie allo sport. Educare e divertirsi", evento anch'esso correlato alla Festa dello Sport 2023 di Magenta.

Grande successo per la serata sport-educazione

Un incontro pubblico rivolto ad allenatori, dirigenti sportivi, insegnanti e famiglie, che ha visto come relatrice Ilaria Tosi, docente di Didattica e Metodologia delle Attività Motorie presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, e la collaborazione di Marco Cozzi, insegnante e allenatore sportivo, e Sonia Toscani, nuotatrice non professionista e psicoterapeuta specializzata nell'ambito sportivo.

Le parole dell'assessore Cuciniello

Presente anche l'assessore allo sport Mariarosa Cuciniello che ha commentato con soddisfazione l'appuntamento

"Una bella serata per la quale ringrazio la relatrice e coloro che hanno collaborato all'organizzazione. Allenare ed educare nello sport facendo divertire è fondamentale considerato il valore che lo sport assume in ambito sociale e di crescita non solo individuale. L'insegnamento del gioco, delle regole di ogni disciplina e la pratica dello sport hanno bisogno di educatori competenti che aiutino non solo a creare bravi giocatori o campioni, ma soprattutto bravi cittadini del futuro, corretti, capaci, solidali, attenti, collaborativi attraverso una corretta cultura sportiva che passa anche attraverso l'insegnamento di valori fondamentali nella vita, in ogni situazione".

Alla fine della serata è stato redatto un decalogo dell'educatore sportivo da utilizzare come riferimento per il nuovo anno sportivo appena iniziato.