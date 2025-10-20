Grande successo per la serata dedicata a Gaber pro Anffas

La seconda serata del ciclo “serum in quater” ,organizzata da Anffas Abbiategrasso con il Rotary Club Morimondo Abbazia, la scorsa settimana, che vedeva in scena le canzoni di Giorgio Gaber e’ stata nuovamente un successo. La serata sperimentale, quella del 18 settembre dedicata alle le canzoni di Valter Valdi , pensata per fare cultura, vivere lo spettacolo da vicino in un ambiente intimo, facendo anche beneficenza, si è rivelata un vero trampolino di lancio.

Il Gaber impegnato

Per questo secondo appuntamento, sempre Villa Umberto, la forte richiesta ha costretto gli organizzatori ad allargare a 60 i partecipanti, che sono tutti rimasti entusiasti dell’artista Luca Maciacchini, cantante veramente bravo che ha cantato e recitato canzoni e brani del Gaber impegnato , uno spettacolo quindi non banale che ha visto un pubblico attento e partecipante.

Prossima tappa la Milano delle osterie

Ora si pensa già alla prossima tappa, cui non c’è ancora data certa, vedrà ancora Maciacchini con le canzoni milanesi di Nanni Svampa.

“Da parte di Anffas un grande grazie per la partecipazione così numerosa e un grazie al Rotary Club Morimondo Abbazia per questa preziosa collaborazione. I proventi andranno a coprire i costi della importante ristrutturazione in corso al centro il melograno – ha precisato lo storico volontario Alberto Gelpi – Durante la serata anche una gradita sorpresa la visita del cabarettista Stefano Chiodaroli che è arrivato per fare un saluto alla sala”.

Gran galà della risata

Per Anffas questo è un periodo speciale, ricco di eventi a sostegno del centro abbiatense. Confermata anche la seconda edizione del “Gran galà della risata” in cartellone venerdì 14 novembre alle 21 al teatro Fiera.

“Anche quest’anno una serata da non perdere tutti insieme per un sorriso di solidarietà – prosegue Gelpi – volti noti della tv, arsiti da Zelig e Colorado Cafè saranno i protagonisti di uno spettacolo unico, dove potrai divertirti e allo stesso tempo contribuire a una nobile causa. L’intero ricava sarà devoluto ad Anffas”.

Sul palco si esibiranno Fabrizio Fontana con il figlio Filippo, Marco Della Noce, Gianluca Impastato, Giancarlo Barbara e Nando Timoteo. Biglietti già disponibili on line e in alcuni punti vendita in città.