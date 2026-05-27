Si è svolta durante il weekend dal 21 al 24 maggio con grande partecipazione ed entusiasmo la seconda edizione di “StArt”, la mostra di opere artistiche realizzate dai ragazzi della Casa Azzurra in collaborazione con le scuole di Arconate.

Grande successo per la seconda edizione di StArt

Giovedì mattina l’inaugurazione a Palazzo Taverna con l’introduzione dell’assessore all’istruzione e cultura Fabio Gamba:

“Questo progetto rappresenta un importante momento di incontro, condivisione e sensibilizzazione, confermando il valore dell’arte come strumento di inclusione sociale e crescita personale. Le opere esposte – frutto di un percorso creativo condiviso tra studenti, staff, docenti e ragazzi della struttura – sapranno emozionare il pubblico per la loro autenticità, i loro colori e la capacità comunicativa”.

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Il valore della collaborazione

Gabriella Calloni, coordinatrice del progetto ha così commentato:

“StArt nasce con l’obiettivo di creare occasioni concrete di collaborazione e partecipazione, mettendo al centro le persone, le loro emozioni e le loro capacità espressive. Anche questa seconda edizione ha dimostrato come il lavoro comune possa abbattere barriere e favorire relazioni autentiche tra scuola e realtà sociali del territorio”.

Durante l’inaugurazione erano presenti i bambini e ragazzi autori delle opere insieme ai docenti e al dirigente scolastico Professor Emanuele Marcora che durante il saluto istituzionale ha riconosciuto il profondo valore umano ed educativo dell’iniziativa.

Le parole del sindaco

“Questa mostra non espone soltanto opere d’arte, ma racconta esperienze di inclusione, amicizia e crescita condivisa,” ha sottolineato il sindaco Mario Mantovani a conclusione della mattinata.

La seconda edizione di “StArt” si conferma così un appuntamento significativo per la comunità, capace di promuovere una cultura dell’accoglienza e del rispetto attraverso il linguaggio universale dell’arte.