Grande successo per il Focus junior days a Il Centro di Arese

Prosegue con una straordinaria partecipazione FOCUS JUNIOR DAYS, il progetto evento didattico, ludico, interattivo e di sperimentazione manuale organizzato da IL CENTRO di Arese per bambini e famiglie che, nei primi cinque appuntamenti, ha registrato un’importante presenza con oltre 400 bambini per ogni evento.

Grande successo per il Focus junior days

“Cambiamenti climatici”, un tema di grandissima attualità, è il titolo del prossimo appuntamento in programma durante la MILANO GREEN WEEK, la settimana organizzata dal Comune di Milano per raccontare, vivere e scoprire una Milano attenta alla cura del bene comune, alla sostenibilità ambientale, alla partecipazione.

L’energia e la sostenibilità ambientale sono i temi principali dell’evento “Cambiamenti climatici” in calendario sabato 30 Settembre e domenica 1° Ottobre, presso il piano terra, nella piazza fronte Primark della galleria commerciale. I bambini, attraverso tanti coinvolgenti esperimenti e interessanti attività, potranno riprodurre i bisogni energetici, scoprire le caratteristiche fisiche dell’anidride carbonica, capire come funzionano i gas serra, comprendere le tante conseguenze del riscaldamento globale, simulare l’innalzamento di mari e oceani, vedere gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute quotidiana di ciascuna persona, apprendere come impegnarsi per l’ambiente con azioni concrete e quotidiane di sostenibilità.

L'attenzione al benessere del pianeta

L’appuntamento “Cambiamenti climatici” è patrocinato da Earth Day Italia, sede italiana ed europea dell’Earth Day Network di Washington, l’ONG internazionale che promuove la Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite. Nato nel 1970 l’Earth Day coinvolge ogni anno oltre un miliardo di persone grazie all’opera degli oltre 75mila partner in 193 paesi del mondo configurandosi come l’evento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta più impattante al mondo.

L’attenzione all’ambiente è un tema molto rilevante per IL CENTRO di Arese, attenzione confermata dal Manifesto Green che riassume le attività virtuose che il mall mette in atto quotidianamente. La galleria commerciale tra più le grandi d’Europa ha fatto del green e della sostenibilità uno dei propri valori fondamentali fin dalla sua progettazione. Nel 2018, infatti, è stata assegnata allo shopping

mall la Certificazione LEED di livello GOLD per essere stato realizzato in conformità dei rigidi criteri di risparmio energetico ed ecosostenibilità secondo gli standard promossi dal U.S. Green Building Council e si conferma un progetto in continua evoluzione che, sempre di più, è proiettato verso un futuro di sostenibilità.

Gli appuntamenti FOCUS JUNIOR DAYS sono interamente gratuiti e per partecipare basta prenotarsi sul sito dello shopping mall centroilcentro.it. I bambini che parteciperanno ad almeno 5 tra gli eventi in programma, riceveranno il Passaporto scientifico di Focus Junior e una sorpresa alla fine del percorso. Ogni evento dura 45 minuti ed è possibile iscriversi ai seguenti orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30.

Partner del progetto Focus Junior, il magazine che si rivolge a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 13 anni con l'obiettivo di appassionarli alla scienza, alla tecnologia, alla sostenibilità e all'attualità stimolandone la loro interazione, e Iper La grande i, una delle più importanti realtà nel panorama nazionale della Grande Distribuzione Organizzata che offrirà gratuitamente la merenda a tutti i bambini coinvolti nelle attività.

FOCUS JUNIOR DAYS: i prossimi appuntamenti in calendario

Sabato 28 e Domenica 29 Ottobre

“Un giorno nel Giurassico”

Un’intramontabile passione dei bambini: i dinosauri. Un viaggio alla scoperta delle “terribili lucertole” che dominarono il pianeta, scoprendone caratteristiche e curiosità, sfatando idee sbagliate ma diffuse, comprendendo i meccanismi dell’evoluzione e le nuove frontiere della paleontologia. I bambini potranno scoprire com’era la Terra milioni di anni fa, perché i dinosauri erano giganti e le loro principali caratteristiche morfologiche di carnivori ed erbivori, come si sono estinti realmente i dinosauri e come si estraggono i reperti fossili intrappolati da millenni nelle rocce.

Venerdì 24 e Sabato 25 Novembre

“Tutti pazzi per la chimica”

Un divertente viaggio nel micromondo di atomi e molecole, attraverso i passaggi di stato fino alle incredibili reazioni chimiche. I bambini sperimenteranno che tutte le materie sono composte di atomi e molecole, come riconoscere i tre stati della materia e cosa succede se la temperatura cambia, che esistono atomi immobili, atomi in movimento e atomi impazziti: nei gas, nei liquidi o nei solidi. I bambini scopriranno cos’è la stupefacente sublimazione, cosa succede se si mescolano le sostanze che troviamo nella dispensa della nonna, la differenza tra miscele semplici e reazioni chimiche e come realizzare le più incredibili reazioni chimiche senza “esplodere”.

IL CENTRO di Arese con il progetto FOCUS JUNIOR DAYS conferma ancora una volta la sua vicinanza e attenzione verso i clienti facendo vivere experience, attractive e playful a bambini e a famiglie.

Tutte le informazioni sono disponibili su centroilcentro.it.