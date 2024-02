Grande successo per il Carnevale all'oratorio di Cuggiono

L'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono, con il patrocinio del Comune di Cuggiono, ha organizzato una tre giorni di Carnevale particolarmente coinvolgente che ha reso indimenticabile la festa per bambini, ragazzi e adulti in un turbine di divertimento e sorprese.

Grande successo per il Carnevale di Cuggiono

Il programma delle festività era pensato per coinvolgere tutti. Il venerdì 16 febbraio, dalle 14:30 alle 17, la festa era stata dedicata ai più piccoli, ai bambini della scuola materna e delle elementari. Erano stati accolti da una miriade di colori e suoni, mentre si erano immersi in giochi, balli e attività creative, circondati da maschere che avevano trasformato l'Oratorio in un vero e proprio giardino incantato. Ma la festa non era finita lì.

Dalle 19 in poi, era stato il turno dei ragazzi delle medie e degli adolescenti, che avevano potuto godere di una serata speciale, con musica, balli e divertimenti pensati su misura per loro.

Il sabato dei festeggiamenti

Il culmine delle celebrazioni è avvenuto il sabato, 17 febbraio, quando l'intera comunità si era riunita per una grande sfilata per le strade di Cuggiono. Dalle 14:30, ci si era ritrovati in Oratorio per prepararsi al meglio: il percorso aveva seguito poi via Buonarroti, via Frassati, via Dante, via Novara, via Concordato e piazza Mercato; prima di fare rientro dalle stesse vie.

In serata, per concludere, la grande cena di festa promossa dal gruppo volontari dei WIP.