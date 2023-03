Grande partecipazione e la scorta d'onore per l'ultimo saluto al maresciallo Migliore

Grande partecipazione e scorta d'onore nella mattinata di oggi, martedì 21 marzo, nella chiesa Ss. Gervaso e Protaso di Parabiago in occasione dell'ultimo saluto all'ex maresciallo nonché presidente dell'Anc Giuseppe Migliore.

I funerali di Migliore

Sabato 18 marzo 2023 è deceduto il Capitano r.o. CC Giuseppe Migliore. Nella mattinata di oggi, martedì 21 marzo, nella chiesa SS. Gervaso e Protaso si è svolto il funerale. Un'occasione nella quale hanno dimostrato cordoglio e vicinanza ai familiari numerosi amici e appartenenti alle Associazioni Nazionale Carabinieri di Parabiago, Legnano, Busto Garolfo, Castano Primo, Nerviano, Rho, Corsico, Lainate con le loro bandiere.

L'ex maresciallo Giuseppe Migliore si è spento sabato scorso all'età di 76 anni

Una scorta d'onore composta dai 6 ex colleghi

Erano presenti anche i Bersaglieri locali con il labaro. Il feretro è stato accompagnato da una scorta d’onore composta da 6 Carabinieri e 1 maresciallo che il copricapo recava su un cuscino. Inoltre erano presenti il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi,

il generale Nazareno Giovannelli, Ispettore Anc Lombardia, il magg. Alfonso Falcucci, comandante della Compagnia Carabinieri di Legnano, i comandanti delle stazioni Carabinieri avente giurisdizione della suddetta compagnia e quello della stazione di Rho. La cerimonia religiosa è stata officiata da don Luciano Premoli e si è conclusa con un breve intervento del luogotenente Giuseppe Sansone, vicepresidente Anc Parabiago che ha recitato la preghiera del Carabiniere.

La biografia dell'ex maresciallo

Migliore Giuseppe era nato a Canicattì, in provincia di Agrigento l’11 novembre 1947. Dopo aver frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Roma, è stato trasferito al Reggimento a Cavallo, successivamente alla Stazione Carabinieri di Lainate, al Nucleo Radiomobile di Milano in qualità di capo equipaggio, poi alla stazione Carabinieri Rho, infine alla Stazione Carabinieri di Arluno in qualità di Comandante ove si congedò il 21 dicembre 1994. E’ stato presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione “Salvo D’Acquisto” di Parabiago, dall’1 gennaio 1995.