Grande partecipazione degli studenti al «Silent reading party»

L'evento si è svolto in biblioteca e ha previsto anche il collegamento con Alice Torreggiani, esperta di letteratura per ragazzi e animatrice di gruppi di lettura per adolescenti

«Promuovere e avvicinare sempre di più i nostri giovani alla lettura». Questo lo scopo dichiarato dal sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti in merito a «un bellissimo appuntamento che si è svolto in Biblioteca in occasione del “Silent reading party”, che ha visto la partecipazione di oltre 20 studenti della scuola secondaria di primo grado e due della scuola di secondo grado», racconta.

Il collegamento con l’esperta di letteratura per ragazzi

Come special guest dell’evento da Reggio Emilia si è collegata Alice Torreggiani, esperta di letteratura per ragazzi e animatrice di gruppi di lettura per adolescenti, che ha offerto ai ragazzi tanti buoni consigli di lettura.

«Un ulteriore occasione di incontro, conoscenza e socializzazione che ha dato vita a un divertente scambio di pareri e di consigli di lettura tra Alice e i ragazzi, con richieste da ambo le parti e la promessa di continuare una comunicazione fatta tutta di passione per la lettura», conclude il primo cittadino.