Grande partecipazione alla prima Fiera del Lavoro in città

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L’ex convento dell’Annunciata di Abbiategrasso gremito per l’incontro tra candidati, aziende e istituzioni

Lo storico complesso ha ospitato la prima Fiera del Lavoro organizzata in città da Afol Metropolitana. La risposta del territorio è stata straordinaria: tantissimi candidati e candidate in cerca di un’opportunità professionale hanno trovato ad accoglierli un nutrito gruppo di imprese, agenzie per il lavoro e realtà del terzo settore fortemente motivate a individuare e inserire nuovi profili nei propri organici.

Risposte al territorio

Ad aprire la giornata è stato Valter Bertani, Assessore con delega alle Politiche per il Lavoro del Comune di Abbiategrasso, che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale sottolineando la necessità di dare risposte concrete al territorio:

«In questo momento storico era importante dare una risposta concreta alla richiesta che viene da tanti cittadini e, grazie all’intuizione di essere diventati soci di Afol, siamo riusciti a fornirla. Afol infatti è l’agenzia per il lavoro di Città Metropolitana che realizza molte iniziative come questa, facendo incontrare domanda e offerta lavorativa».

Un entusiasmo condiviso anche da Tommaso Di Rino, Direttore Generale di Afol Metropolitana, che ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa e il forte legame con il territorio:

«Questa iniziativa si basa su un modello di fiera del lavoro strutturata che facciamo in una città che ci sta molto a cuore e che è diventata socia Afol in tempi recenti. Vogliamo essere molto più presenti ad Abbiategrasso e nell’Abbiatense. Ci sono imprese e agenzie private che si presentano e che assumono, siamo riusciti a coagulare molti soggetti e c’è tanta gente intervenuta. Occasioni così organizzate vanno nella direzione giusta perché intercettano opportunità e portano a reali assunzioni». Di Rino ha inoltre annunciato una novità importante per il territorio: «Per noi Abbiategrasso conta ancora di più perché tra pochi mesi apriremo una nuova sede nel cuore della città, garantendo novità efficaci per tutto il territorio».

A rimarcare la portata dell’iniziativa è intervenuta infine Diana De Marchi, Presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano e Consigliera delegata al Lavoro, alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità della Città Metropolitana di Milano, che ha espresso grande soddisfazione per il valore umano e pratico dell’evento:

«Proprio perché c’è tanto bisogno, sapere che c’è qualcuno che a quel bisogno cerca di rispondere insieme a Città Metropolitana e ad Afol è una realtà importante, sia di conoscenza che concreta. Oggi ci sono aziende a disposizione con posti da offrire e persone che speriamo possano cogliere un’opportunità di occupazione».

Il rapporto diretto

Soffermandosi sul valore del contatto diretto tra persone e aziende, De Marchi ha aggiunto:

«Il contatto diretto è fondamentale ed è quello che purtroppo manca in molti ambiti: la relazione ti permette di scoprire competenze parlandosi. Queste sono occasioni di relazione e di conoscenza molto efficaci e utili».

Una giornata partecipata e concreta, che ha confermato quanto sia forte la domanda di lavoro e quanto sia importante creare occasioni di incontro diretto tra chi cerca un’opportunità e chi è alla ricerca di nuove professionalità