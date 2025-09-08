Grande partecipazione alla Festa di Santa Rosa da Lima

La città di Abbiategrasso è tornata ad animarsi dopo la pausa estiva, con un fine settimana ricco di iniziative. Tra gli eventi di spicco, uno dei iù partecipati , è stata la tradizionale Festa di Santa Rosa da Lima, svoltasi nel pomeriggio di sabato, 6 settembre 2025, ha rappresentato un importante momento di aggregazione comunitaria, fede e scambio culturale.

Ventesima edizione

L’evento, organizzato dalla Proloco di Abbiategrasso in collaborazione con il gruppo “Santa Rosa da Lima”, ha celebrato quest’anno il suo ventesimo anniversario, a testimonianza di un impegno costante nel mantenere viva la memoria della santa peruviana, patrona del Perù e della stessa Abbiategrasso. Il pomeriggio si è aperto in piazza Marconi con un momento dedicato ai più piccoli, che hanno potuto partecipare a giochi, sessioni di truccabimbi e al tradizionale gioco della pignatta , in un’atmosfera di festa e di sano divertimento.

L’esordio del nuovo parroco

Il cuore delle celebrazioni è stata la Santa Messa, presieduta per la prima volta ad Abbiategrasso dal nuovo parroco della Comunità Pastorale San Carlo, don Angelo Pulicelli. Durante l’omelia, il parroco ha sottolineato il valore simbolico della ricorrenza:

“Sono felice che il mio arrivo coincida con questa festa, segno tangibile di unità tra i popoli. In un tempo caratterizzato da conflitti sanguinosi, la ricerca di un denominatore comune è quanto mai necessaria e desiderata da tutti gli operatori di pace “.

La manifestazione ha visto la prestigiosa partecipazione di autorità civili e diplomatiche, tra cui la Ministra Ana Teresa Lecaros Terry, in rappresentanza del Consolato Generale del Perù a Milano, il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai e diversi esponenti della giunta comunale.

I festeggiamenti si sono conclusi nella suggestiva cornice del quadriportico della Basilica di Santa Maria Nuova, dove l’esibizione del Gruppo Andino di Davide Avila ha offerto ai presenti un’immersione nelle sonorità e nella cultura peruviana, suggellando una giornata all’insegna dell’integrazione e della fratellanza.