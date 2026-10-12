Grande partecipazione al vax day

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E’ stato un successo la prima giornata di vaccinazioni antinfluenzali a Casone, quella che si è svolta sabato mattina 10 ottobre 2026

Grande partecipazione alla prima giornata di vaccinazione antinfluenzale organizzata dal Comune di Marcallo con Casone in collaborazione con i medici di medicina generale. I numeri non mentono e parlano chiaro. Sono state 180 le persone vaccinate nella sala di via Jacini.

“Un risultato importante che testimonia l’attenzione della nostra comunità verso la prevenzione e la tutela della salute. Un sentito ringraziamento ai medici di base di Marcallo, agli infermieri volontari, alla Protezione Civile e al Centro Differente per la preziosa collaborazione, la disponibilità e l’impegno” sottolineano dall’Amministrazione comunale.

Ma ora si prosegue con la seconda fase a Marcallo. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 17 ottobre 2026 a Marcallo negli ambulatori di via Roma 19, dalle 9 alle 12.30. La vaccinazione è gratuita e ad accesso libero, unico appunto da ricordare di portare la tessera sanitaria: non è necessario prenotare. Più prevenzione, più salute, più comunità.

L’iniziativa è aperta ai residenti e non, ai mutuati e non, per proteggere la salute e l’intera comunità, più vaccinati meno influenza, la prevenzione è un gesto di responsabilità soprattutto per le persone più fragili.