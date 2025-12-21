Grande partecipazione al corso di difesa personale femminile: «Esperienza valida da ripetere»

Si è svolto con grande partecipazione e risultati positivi il corso di difesa personale femminile organizzato da Martial Arts Defense Asd a partire dal 12 novembre in collaborazione con il Comune di Mesero. Gli incontri, gratuiti per le residenti in paese, si sono tenuti nella palestra comunale delle scuole medie e hanno visto la partecipazione costante di un buon numero di donne.

Il programma del corso

«Il clima durante le lezioni è stato sempre sereno e costruttivo, caratterizzato da un alto livello di entusiasmo, numerose domande e un coinvolgimento attivo delle partecipanti. Il lavoro pratico, condotto a intensità medio-alta ma con progressione graduale e massima attenzione alla sicurezza, ha permesso di ottenere progressi rapidi e visibili – racconta l’istruttore Gabriele Possenti – Il programma del corso ha affrontato diversi aspetti fondamentali della difesa personale: dalla prevenzione e consapevolezza, come “non farsi scegliere”, alla gestione della distanza e del posizionamento; dalle tecniche di liberazione da prese e situazioni al collo, al lavoro a terra e alle tecniche di rialzata in sicurezza. Le partecipanti hanno inoltre appreso colpi essenziali praticati su colpitori e sperimentato simulazioni realistiche».

Inoltre in un’ottica prettamente preventiva, sono state trattate anche le principali minacce armate (bastoni e coltelli) e l’uso corretto dei dispositivi di difesa legali, come lo spray al peperoncino, sempre nei limiti previsti dalla legge. «Mercoledì 17 dicembre si è tenuto l’ultimo incontro, durante il quale le partecipanti hanno messo alla prova quanto appreso attraverso esercizi sotto stress. Sono già in programma nuove edizioni del corso per chi vorrà continuare ad allenarsi e consolidare ulteriormente le competenze acquisite», annuncia Possenti.

Il commento dell’assessore alla Sicurezza

Secondo l’assessore alla Sicurezza Attila Bertarelli si tratta di «un’iniziativa importante che andrebbe portata avanti e che merita di essere valorizzata. Corsi come questo non solo forniscono strumenti pratici di autodifesa, ma contribuiscono a sviluppare consapevolezza, sicurezza in sé stesse e capacità di prevenzione. La costanza nella partecipazione e l’entusiasmo dimostrato dalle ragazze testimoniano quanto sia sentita l’esigenza di questi percorsi formativi – afferma – La collaborazione tra l’associazione sportiva e l’Amministrazione comunale rappresenta un modello positivo di sinergia al servizio della comunità, con particolare attenzione alla sicurezza e al benessere delle ragazze. Auspichiamo che iniziative di questo tipo possano continuare e ampliarsi, coinvolgendo sempre più persone interessate a sviluppare competenze fondamentali per la propria sicurezza personale».