Grande festa per la neocentenaria Orsolina Berra

Circondata dall’affetto di figli, nipoti, pronipoti e parenti, mercoledì 11 febbraio ha festeggiato un secolo di vita Orsolina Berra, «Sulina» per chi la conosce.

La sua storia

Cento anni di sorrisi e di accoglienza per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di varcare la soglia della sua casa a Mesero, dove Sulina è nata e ha trascorso tutta la sua vita insieme al marito Angelo, sposato nel 1951 e mancato nel 2000. Donna minuta, umile, a detta di tanti buona ma allo stesso tempo dal carattere forte, che ha visto la guerra e superato difficoltà, dolori e problemi che la vita le ha riservato. Ha lavorato come mondina e ha terminato il suo percorso lavorativo in tessitura a Marcallo, per poi dedicarsi alla famiglia.

La festa

La sua lunga vita è stata celebrata nel giorno del suo centesimo compleanno con una grande con tutti i suoi cari, compreso il piccolo Lorenzo di dieci mesi, figlio di un pronipote. La nonna ringrazia di cuore tutti coloro che le sono stati vicini per l’affetto dimostrato, tra cui don Mario e il sindaco Davide Garavaglia, che le ha fatto visita portandole gli auguri e un dono. «È un piacere essere qui oggi con voi. Ho partecipato a diversi momenti di centenari ma è la prima volta che ho questo onore di partecipare a quello di una cittadina “purosangue” di Mesero che proprio oggi compie cento anni – ha affermato il primo cittadino – Da parte mia e da parte di tutta la Città e l’Amministrazione c’è questo dono che vado a offrirle, una cosa semplice ma particolare: una cartolina particolare che è stata realizzata nell’occasione del centenario di santa Gianna Beretta Molla e su cui è stato apposto l’annullo filatelico speciale, che è stato portato nel museo a Roma della memoria e da lì non può più essere usato, quindi questa cartolina è un pezzo unico che ora consegniamo a lei e a tutti i suoi discendenti in ricordo di questo giorno importante. Quindi signora Orsola auguri e speriamo che ci saranno tanti altri momenti per festeggiare i prossimi anni e anche che tanti altri cittadini di Mesero possano raggiungere questo traguardo».