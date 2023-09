Un fine settimana di festeggiamenti a Lainate per monsignor Di Tolve

Grande festa a Lainate per monsignor Di Tolve

Un fine settimana di festeggiamenti a Lainate, nella frazione di Pagliera, per l’ordinazione episcopale di monsignor Michele Di Tolve, nominato da Papa Francesco vescovo ausiliare di Roma.

Sentita e partecipata la festa in quelli che sono stati a i “suoi” luoghi dell’infanzia, dell’amicizia, della formazione e della scelta, attorniato prima di tutto da amici.

Presenti alle celebrazioni di sabato nel Duomo di Milano e nella giornata di domenica nella parrocchia di San Francesco d’Assisi anche le autorità cittadine: il sindaco Andrea Tagliaferro, la Giunta e il Presidente del Consiglio Comunale, in rappresentanza della comunità locale.

“Un saluto particolare a don Michele, la nostra città è onorata di avere un cittadino oggi vescovo - ha detto il sindaco, che ha aggiunto anche un ricordo personale - Un grazie per i momenti condivisi insieme durante le calde giornate estive degli oratori feriali, l’animazione e le vacanze insieme in montagna”.

Emozioni e gioia diffusa rivissute nelle celebrazioni, durante il pranzo e in un pomeriggio di parole e immagini, con cui sono state ripercorse le principali tappe della crescita di una comunità e di una missione che dai prossimi giorni proseguirà a Roma.