Grande “esercitazione in bianco” per testare Comuni, gruppi di Protezione Civile e Polizia Locale

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Una simulazione per testare procedure, coordinamento e capacità di risposta a eventuali emergenze. Sindaci, Amministrazioni comunali e Comuni sono stati impegnati ieri mattina, sabato 24 ottobre, in un’esercitazione di Protezione Civile organizzata dall’Ente metropolitano con il supporto del CCV-MI, il Comitato di Coordinamento del Volontariato Organizzato.

I partecipanti

Tra i partecipanti anche il Comune di Vanzaghello, con il sindaco Arconte Gatti e il funzionario comunale Rodolfo Nebuloni (in collegamento anche l’ingegner Carlo Maccauso), in collaborazione con il gruppo locale della Prociv, di cui erano presenti il coordinatore Cristiano Invernizzi, Angela Barzani e alcuni volontari, e la Polizia Locale con il vice comandante Edoardo Fanton e l’agente Riccardo Bugini.

Lo scopo

«Un grande “test in bianco” che ha coinvolto diversi Comuni del Milanese, per valutare quali risorse mettere in campo e come coordinare gli interventi in tempo reale in caso di emergenze – spiega il primo cittadino – Un’esercitazione fondamentale per stressare la capacità organizzativa degli enti locali e verificare la reattività del sistema locale di Protezione Civile, garantendo la massima prontezza di fronte a qualsiasi eventualità sul territorio».