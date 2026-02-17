Grande attesa per il Carnevale corbettese

Fervono i preparativi per la 47esima edizione del Carnevale corbettese, organizzata per il quarto anno consecutivo dall’associazione Pro Loco Corbetta Aps con il patrocinio del Comune. Doppio appuntamento in programma sabato 21 febbraio per festeggiare insieme il carnevale: il pomeriggio con la sfilata dei gruppi in maschera per le vie cittadine e la sera con cena e ballo in maschera. Una giornata di divertimento, colori e tanta allegria per tutti, bambini e adulti.

Il programma del pomeriggio

Si comincerà alle 14.30 con il ritrovo nel cortile del Comune. Quest’anno è prevista la partecipazione di nove gruppi, i cui temi saranno svelati con effetto a sorpresa solo il giorno della sfilata. Madrina ufficiale del Carnevale sarà Cristina Calati, affiancata da Giorgio Bodini: insieme presenteranno l’evento e i gruppi, intrattenendo i partecipanti per tutto il pomeriggio di festa e divertimento. Alle 14.45 è prevista la partenza dei gruppi in maschera con sfilata per le vie del centro cittadino. Infine alle 17, nella piazza Primo Maggio, si concluderà la manifestazione con le premiazioni e con il gran finale dei gruppi. Anche quest’anno sarà possibile votare il proprio gruppo preferito tramite un QR code, novità introdotta dallo scorso anno, a partire dalle 15.

La serata

La festa non si fermerà al pomeriggio, ma proseguirà anche la sera con una cena in maschera, per la quale è previsto un ricco menù, allietata da musica e ballo. L’appuntamento per la serata, organizzata anch’essa dai volontari della Pro Loco, è previsto alle 19.30 nel salone Beato Paolo VI in via Verdi 53 a Corbetta. Al termine della festa sarà assegnato un premio alla maschera più bella. Parte del ricavato della serata verrà devoluto in beneficenza a varie associazioni. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Cristina al numero telefonico 339.2229604.