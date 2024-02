Gran Galà dello sport: oltre 50 riconoscimenti ad atleti e società

Sono stati oltre 50 i riconoscimenti consegnati alle società e agli sportivi di Busto Garolfo nel corso del Gran galà dello sport andato in scena sabato sera 24 febbraio.

Busto Garolfo ha premiato le sue stelle nel secondo Gran Galà dello sport

L’evento è stato voluto dall’Amministrazione comunale, in collaborazione la Consulta dello sport e la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate per premiare gli atleti che si sono distinti durante lo scorso anno. Star della serata Massimo Gadda, originario di Busto Garolfo, che a livello calcistico è forse l’espressione più importante che il paese abbia avuto: ha militato in serie A e attualmente sta allenando il Ravenna in serie D.

Ecco l’elenco dei premi consegnati

Tra le società sportive, sono state premiate: la Ciclistica Busto Garolfo, che nel 2024 celebra il 70esimo anniversario di fondazione; il Milan club, uno dei più vecchi d'Italia e del mondo, che quest'anno spegne 60 candeline; il maestro Angelo Pisoni, per i 50 anni di attività dedicata al karate; la scuola di danza Novakovic, che ha raggiunto i 30 anni di attività.

Tra i coach, i riconoscimenti sono andati a Gabriele Bagnasco e Luca Sapone per aver portato alla vittoria di ben quattro titoli italiani nell’anno 2023 al campionato italiano assoluto tenuto a Brindisi il 4 giugno 2023, portando così il team Orizon settore Pankration al terzo posto della classifica nazionale.

Per la categoria singoli atleti e squadre sono stati premiati:

I.Sport asd

Campionato italiano Csen di Salsomaggiore:

Mattia Perazzo categoria esordienti, anno di nascita 2011, cintura arancio, 1° classificato

Mia Ghezzi categoria ragazzi, anno di nascita 2012, cintura arancio, 2° classificato

Simone Cavallaro categoria esordienti, anno di nascita 2011, cintur blu, 3° classificato

Società ciclistica Busto Garolfo

• SQUADRA GIOVANISSIMI: Vincitori di 4 campionati Misti Provinciali Individuali, 3° classificata ai campionati provinciali a squadre

• SQUADRA ESORDIENTI: Vincitori della Tre Sere di Busto Garolfo

• SQUADRA DONNE: Vincitrici del campionato regionale e provinciale di Strada e Pista. Vincitrici della Tre Sere di Busto Garolfo

Nuotatori Milanesi (Juniores e Cadetti)

Daniela Palazzotto (Juniores)

• Campionati regionali invernali lifesaving: Oro 100 percorso misto, 4x50 ostacoli, 4x50 mista, 50 trasporto manichino

• Campionati regionali estivi lifesaving: Oro 50 trasporto manichino, oro 4x50 ostacoli

• Campionati italiani estivi lifesaving: oro 4x50 ostacoli, bronzo 4x50 pool lifesaver

Emma Grassi (Juniores)

• Campionati regionali invernali lifesaving: Oro 4x50 ostacoli, oro 4x50 mista

• Campionati regionali estivi lifesaving: Oro 100 percorso misto, oro 4x50 ostacoli

• Campionati italiani estivi lifesaving: Oro 4x50 ostacoli, bronzo 4x50 pool lifesaver

Letizia Dal Toso (Juniores)

• Campionati regionali invernali lifesaving: Oro 4x50 ostacoli, oro 4x50 mista

• Campionati regionali estivi lifesaving: Oro 4x50 ostacoli

• Campionati italiani estivi lifesaving: Oro 4x50 ostacoli, bronzo 4x50 pool lifesaver

Daniele Oldani (Juniores)

• Campionati italiani invernali lifesaving: Bronzo 4x50 ostacoli

• Campionati regionali estivi lifesaving: Oro 4x50 mista, oro 4x50 ostacoli

• Campionati italiani estivi lifesaving: Argento 4x50 ostacoli, Bronzo 4x50 mista

Gabriele Cappello (Juniores)

• Campionati italiani invernali lifesaving: Bronzo 4x50 ostacoli

• Campionati regionali estivi lifesaving: Oro 4x50 mista, oro 4x50 ostacoli, oro 100 percorso misto

• Campionati italiani estivi lifesaving: Argento 4x50 ostacoli, bronzo 4x50 mista

Martina Grassi (Cadetti)

• Campionati regionali invernali lifesaving: Oro 200 ostacoli

• Campionati regionali estivi lifesaving: Oro 200 ostacoli

Patrick Brancalion (Cadetti)

• Campionati regionali invernali lifesaving: Oro 4x25 manichino

Asd Combat team Pagliara taekwondo

Marco Naso 02/12/2006

• Classificato al 1° Posto (oro) Campionato Juniores Nere a Napoli il 19 marzo 2023;

• Campionato Italiano 3° Posto (Bronzo) Senior Nere ad Ancona 19 novembre 2023;

• Convocazione con la Nazionale Italiana Taekwondo.

Asd Accademia Bustese

Allievi U16 (2007) Vincente il campionato provinciale con promozione al Campionato Regionale. I nostri 2007, con una cavalcata senza precedenti (sempre in testa alla classifica) hanno vinto il proprio campionato provinciale mandando la categoria ALLIEVI U16 ai Regionali, completando così la presenza di tutte le categorie Agonistiche della Accademia Bustese ai campionati Regionali.

Arcieri del Roccolo asd

Matteo Borsani categoria arco olimpico U21 men.

• EUROPEAN FIELD CHAMPIONSHIPS 2023 - San Sicario Alto TO ha fatto il colpo grosso dell'anno vincendo ben 2 ORI a squadre ed 1 BRONZO Individuale nella categoria U21

• ORO Men Team RU21 Borsani Matteo - Aloisi Fabrizio - Seghetta Matteo 56-49 contro la Romania (Alexandrescu, Timpu e Vlase)

ORO Mixed Team RXU 21 con la compagna di squadra Di Francesco Roberta 53-48 contro la Croazia ( Stimac e Gradiscak )

• BRONZO Men individuale RU21 contro il norvegese Haakonsen

• WORLD ARCHERY CUP 2023 - PARIGI FRA convocato per la 4° Tappa della World Cup, valevole per giocarsi le Carte Olimpiche per Parigi 2024 con i Big della Nazionale Senior insieme all'Olimpionico NESPOLI

• MAURO e MUSOLESI Federico e PAOLI Alessandro / 30° posizione in qualifica individuale e 10° posizione di squadra NESPOLI - BORSANI - MUSOLESI

• GIOCHI MONDIALI UNIVERSITARI - CHENGDU CHN BRONZO a squadre Senior maschile

WORLD ARCHERY FIELD CHAMPIONSHIPS 10/2022 – YANKTON USA ARGENTO a squadre Mixed Team U21 - Primo classificato nelle 2 gare di qualifica Marked e Unmarked

EUROPEAN YOUTH ARCHERY CUP 2023 2nd leg - SION SVI ORO a squadre U21 men olimpico maschile e ARGENTO individuale assoluti maschile

• EUROPEAN YOUTH ARCHERY CUP 2023 1st leg - CATEZ SLO ARGENTO squadra assoluti U21 men e ARGENTO individuale assoluti

• WORLD YOUTH ARCHERY CUP 2023 - LIMERICK IRL 22° posizione in qualifica individuale e 7° posizione di squadra

• CAMPIONATI ITALIANI Tiro di Campagna 2023 Castel di Sangro AQ ARGENTO Assoluti individuale arco olimpico maschile e Titolo Campione Italiano di classe arco olimpico Junior maschile

• CAMPIONATI ITALIANI INDOOR 2023 Rimini Titolo Campione Italiano di classe arco olimpico Junior maschile + BRONZO di classe a squadre JM

• CAMPIONATO REGIONALE INDOOR 2023 Campione Assoluti maschile + Campione Assoluti a squadre maschile + Campione di classe a squadre junior maschile

Riccardo Alfano categoria arco olimpico U18 men

• European Youth Archery Cup 2023 2nd leg – SION SVI: Oro a squadre U18 men olimpico maschile.

• European Youth Archery Cup 2023 1st leg – CATEZ SLO: Argento a squadre assoluti U18 men e primo posto squadra gara di qualifica.

• World Youth Archery Cup 2023 - LIMERICK IRL: 4° posizione in qualifica individuale e 4°posizione di squadra.

• Campionati Italiani Tiro di Campagna 2023 – CASTEL DI SANGRO AQUILA: Bronzo individuale arco olimpico allievi maschile.

• Campionato regionale Indoor 2023: Bronzo di classe allievi maschile

Riccardo Castelli arco olimpico classe Ragazzi maschile

• Coppa Italia delle Regioni 2023: Bronzo assoluti RM e argento gara di qualifica

• Campionato regionale Indoor 2023: Campione di classe ragazzi maschile

• Campionato Regionale Targa 2023: Oro assoluti RM e Oro campionato di classe RM

Orizon judo

Atleti campioni d’ Italia Assoluti

Vincenzo Barretta - over 40 – 62 kg

Alessandro Nosotti under 17 - 81 kg

Francesco Tarantino under 20 -77 kg

Melissa Ferro over 40 - 52 kg

Atleta Vice campione Italiani assoluto

Vincenzo Bellissimo under 17 - cat -60 kg

Scuola di danza Nivakovic asd

Alessandro Gadda

• Premio al talento della danza - 1° posto in concorsi internazionali e accesso diretto senza audizione per l’Accademia di Londra (Rambert School) e per la Ballet School of Belgium.

• (Concorso Internazionale Firenze “Expression Dance”, Dance World Cup selezioni di Roma Teatro Orione, Festival Internazionale di Danza a Pietra Ligure, Concorso Mondiale Dance World Cup in Portogallo).

• GRUPPO professionale 2° posto categoria modern Mondiali di Danza 2023 DWC “Dance World Cup 2023” in Portogallo.

Massimo Gadda, calciatore e allenatore Simbolo sportivo bustese

Arcieri del Roccolo asd

Andrea Borsani della Squadra partecipante alla finale nazionale della Coppa Italia dei centri Giovanili 2023 – LATISANA UD – Di seguito i nominativi: (Crespi Gaia, Nardozza Michela, Voltan Vittoria, Castelli Riccardo, Scazzosi Leonardo, Borsani Andrea, Zaffaroni Mattia)

Leonardo Scazzosi Arco olimpico classe giovanissimi

• Gran Prix Giovanissimi 2023: Trofeo Marco Capelli: vince anche la finale dopo aver vinto le 3 gare di qualifica Indoor Interregionali con punteggio sempre in crescendo.

• Trofeo Pinocchio fase estiva e fase invernale 2023: Doppio Oro giovanissimi classe 2011 e classificato per Ranking della finale Nazionale

• Campionato Regionale Targa 2023: Argento campionato di classe.

Gaia Crespi Arco olimpico classe Junior femminile

• Campionato Regionale Targa 2023 Argento di classe JF

Michela Nardozza Arco olimpico allieve femminile

• Campionato Regionale Indoor 2023: Argento a squadre

• Campionato Regionale Targa 2023: Bronzo a squadre allievi femminile

• Campionato Regionale Targa 2023: Argento assoluti arco olimpico allievi mixed team

Alisia Tunesi Arco olimpico allieve femminile

• Campionato Regionale Indoor 2023: Argento a squadre

• Campionato Regionale Targa 2023: Bronzo a squadre allievi femminile,

• Campionato Regionale Targa 2023: Bronzo di classe individuale allievi femminile

Vittoria Voltan Arco olimpico allieve femminile

• Campionato Regionale Indoor 2023: Argento a squadre

• Campionato Regionale Targa 2023: Bronzo a squadre allievi femminile

Mattia Zaffaroni Arco olimpico allievi mixed team

• Campionato Regionale Targa 2023: Argento assoluti

Laura Toaiari Arco Compound Master Femminile

• Campionati Italiani Tiro di campagna 2023 CASTEL DI SANGRO AQUILA: Titolo Campionessa italiana di classe MF

Aikido - Giuseppe De Matteo 5° DAN nella pratica Aikido

Tiro a volo Fidc

Vincenzo Durante per la partecipazione con ottimi risultati a numerose gare di tiro a volo su tutti i percorsi di gare nazionali. Campionato Gran Mondiale Perazzi 2023: primo classificato

Nuotatori Milanesi (Esordienti e Ragazzi)

Clarissa Pisoni (Esordienti)

• Campionati regionali invernali lifesaving: Oro 4x25 manichino

• Campionati italiani invernali lifesaving: Bronzo 4x50 mista

• Campionati regionali estivi lifesaving: Oro 4x25 manichino

Siria Bonfiglio (Esordienti)

• Campionati regionali invernali lifesaving: Oro 4x50 ostacoli, oro 4x50 mista, oro 4x25 manichino

• Campionati italiani invernali lifesaving: Bronzo 4x50 mista

• Campionati regionali estivi lifesaving: Oro 4x50 mista

• Campionati italiani estivi lifesaving: Oro 4x50 ostacoli

Sara Tonello (Esordienti)

• Campionati regionali estivi lifesaving: Oro 4x50 mista

Aurora Blasi (Esordienti)

• Campionati regionali estivi lifesaving: Oro 4x50 mista

• Campionati italiani estivi lifesaving: Oro 4x50 ostacoli

Mirko Sandrini (Esordienti)

• Campionati regionali invernali lifesaving: Oro 4x25 manichino

• Campionati regionali estivi lifesaving: Oro 4x25 manichino, oro 4x50 mista, oro 4x50 ostacoli

• Campionati italiani estivi lifesaving: Argento 4x25 manichino

Giorgia Moschetti (Ragazzi)

• Campionati regionali estivi lifesaving: Oro 4x50 ostacoli

Rebecca Guglielmi (Ragazzi)

• Campionati regionali estivi lifesaving: Oro 4x50 ostacoli

Asia Pintus (Ragazzi)

• Campionati italiani surflifesaving: Oro gara nel frangente

Alessia Carpitella (Ragazzi)

• Campionati regionali estivi nuoto: Oro 4x100 stile libero

Ginevra Acosta (Ragazzi)

• Campionati regionali estivi nuoto: Oro 4x100 stile libero

• Campionati regionali estivi lifesaving: Oro 4x50 ostacoli

Diego Puglisi (Ragazzi)

• Campionati italiani invernali lifesaving: Argento 4x25 manichino

• Campionati regionali estivi lifesaving: Oro 4x50 pool lifesaver

Team Orizon Pankration Olcella - Terza società classificata al campionato italiano

Asd Accademia Bustese

Allievi U17 (2006) vincente campionato Regionale con promozione al Campionato Regionale Elite. I ragazzi del 2006, che ben avevano già figurato nelle stagioni precedenti con piazzamenti di riguardo, sono riusciti nella stagione 2022/23 in una impresa mai riuscita prima in Bustese nella categoria ALLIEVI: vincere un campionato regionale e mandare la nostra società, con la categoria ALLIEVI U17, tra le 50 migliori società della Lombardia, nel campionato Élite.

Nella foto di copertina: i Nuotatori Milanesi