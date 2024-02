Tre partite e tre vittorie per la Rari Nantes Legnano

Tre partite e altrettante vittorie, nella domenica appena trascorsa, per le squadre della Rari Nantes Legnano impegnate nei rispettivi campionati PallaNuotoItalia.

Si parte col successo per 13-5 degli Under 19 contro Derthona, in una partita giocata con personalità in fase di tiro. “Fanton ha parato benissimo, Paganelli, come sempre un leader in difesa, oggi ha anche segnato quattro gol. Valentini, il nostro “bulldozer” del gol, ha fatto tripletta, coì come Bodini. Ma tutti hanno davvero fatto il loro, anche i più giovani”, commenta un soddisfattissimo Gojko Separovic, Direttore Sportivo della Rari Nantes Legnano.

Derthona N-RNL: 5-13 (Parziali: 0-4, 2-2, 2-4, 1-3)

Marcatori RNL: Paganelli 4, Valentini 3, Bodini 3, Dall’Omo 2, Caccia 1

Vittoria anche per i Senior

Vittoria di prestigio per i Senior Over 22 contro Canottieri Bissolati, fino ad oggi a punteggio pieno. La RNL parte subito fortissimo con un parziale di 4-0, che diventa 7-1 all’intervallo lungo. Stesso copione negli ultimi due tempi, fino al 10-3 finale.

RNL-Can. Bissolati: 10-3 (Parziali: 4-0, 3-1, 2-0, 1-2)

Marcatori RNL: Megale 3, Genoni 2, Terraneo 2, Alessandrini 2, Rosa 1

Una vittoria anche per gli under 15

Completano l’en plein di giornata gli Under 15 B1 di Marco Borsa, che non si accontenta della vittoria finale 9-2 e, pur sottolineando l’ottima difesa, vede ancora margini di miglioramento in attacco.

Omegna Nuoto-RNL: 2-9 (Parziali: 0-1, 1-2, 0-4, 1-2)

Marcatori RNL: Dipalo 2, Bodini 2, Lidonnici 1, Lavazza 1, Colombo 1, Germano 1, Maugeri 1