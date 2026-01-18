Global Business Award 2026 al pianista Andrea Tamburelli

Nuovo riconoscimento per il maestro Andrea Tamburelli, pianista 32enne di Ossona. «Venerdì 9 gennaio ho tenuto un recital chopiniano presso gli Amici del Loggione del Teatro alla Scala e nell’occasione ho ricevuto il Global Business Award 2026 per la promozione della cultura polacca in Italia, con Chopin», racconta.

L’evento

L’evento, ideato da Milena Golda, ha unito il mondo imprenditoriale polacco e italiano, la cultura e un networking di valore, creando un ponte per gli imprenditori che operano su scala internazionale. «Ospite d’onore del gala-concerto è stato il Console generale della Repubblica di Polonia a Milano, Agnieszka Gloria Kamińska. La sua presenza ha sottolineato l’importanza dell’evento e il valore della cooperazione polacco-italiana, sia in ambito economico che culturale», conclude Tamburelli.

L’esperienza musicale

Nel mese di novembre Andrea Tamburelli si è esibito anche sul palco del talent show musicale X Factor 2025, accompagnando col pianoforte il cantante Viscardi, e a dicembre ha suonato in prestigiosi teatri di Milano, anche insieme alla violinista Sofia Sememina con cui collabora.

Da qualche tempo inoltre il maestro ossonese ha preso servizio al Conservatorio di Trieste nella cattedra di Pratica e lettura pianistica: «È il terzo anno che sono in Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) e sono felice perché potrò poi avere l’abilitazione artistica nazionale che mi permetterà di accedere ai concorsi per passare di ruolo», spiega Tamburelli.

Il suo percorso musicale è iniziato «intorno ai sei anni per volere di mio padre, all’inizio un po’ indotto da lui, ma poi verso gli otto anni è scattata in me la passione, anche dopo aver sentito suonare a casa nostra una ragazza dell’Ungheria che era a Ossona per uno scambio scolastico, e da lì mi sono messo a studiare più seriamente il pianoforte – racconta Andrea – Ho studiato al Conservatorio di Milano, diplomandomi con 10 e lode nel 2012 e ho conseguito anche la maturità scientifica. Grazie a delle borse di studio sono poi stato negli Usa per una sorta di Erasmus e in Israele, dove nel 2017 ho conseguito un Master di perfezionamento in Piano performance».

Si è esibito in concerti in varie parti del mondo e ha vinto premi in concorsi pianistici internazionali. Oltre che negli Stati Uniti tra il 2014 e il 2015, a Gerusalemme e a Tel Aviv negli anni seguenti e poi anche in Russia nel 2019. Tornato in Italia dopo gli studi in Israele ha cominciato a insegnare nei corsi pre Afam ai Conservatori di Cosenza e di Gallarate, dove ha anche accompagnato come pianista le classi di strumento. «Dal 2023 sono entrato nel mondo, molto competitivo, di Afam», conclude Tamburelli, che spesso si esibisce anche per i suoi concittadini suonando nell’Auditorium di Ossona e nel parco di Villa Litta, dove è in programma un concerto a giugno insieme alla violinista Sememina.