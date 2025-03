Gli studenti del Dell'Acqua realizzano un murale in memoria dell'ex sindaco Fabio Vignati

Un murale in memoria di Fabio Vignati, sindaco di Legnano proprio ell’anno in cui il Re Vittorio Emanuele conferì il riconoscimento di città, oltre che imprenditore tessile.

Tra le iniziative del Centenario di Legnano città non poteva mancare il ricordo della sua figura. Ci ha pensato l’Associazione Periti industriali e laureati di Legnano (Apil), di cui Vignati fu il primo presidente onorario dal 1952 al 1964 e che all’imprenditore ha dedicato il premio al merito professionale. Il progetto presentato da Apil e approvato dal Comitato del Centenario è la realizzazione di un murale sulla figura e sull’opera di Vignati a favore di Legnano in un luogo particolarmente significativo, il muro di cinta della casa dove abitò l'ex sindaco che dà sui giardini pubblici, oggi a lui intitolati, dove un tempo sorgeva un suo stabilimento.

Un progetto nato dalla collaborazione tra Apil e Dell'Acqua

Apil ha coinvolto per l’ideazione e la realizzazione del murale il Liceo artistico Carlo Dell’Acqua: 16 sono state le proposte formulate, tra le quali è risultata vincitrice quella di Allegra Ruga, studentessa della 4ª B dell’indirizzo grafico. La commissione che ha valutato i progetti era composta da Apil, da Simonetta Croce e Guido Azario (i proprietari della casa che mettono a disposizione il muro per l’opera), da Chiara Bossi dello Studio radiologico Bossi e dal personale dell’Ufficio Eventi del Comune.

E da lunedì 24 marzo saranno proprio studentesse e studenti della classe 4ª B a lavorare alla realizzazione del murale delle dimensioni di 15 metri per 3 assistiti dai professori Gennj Catalano, Alban Met-hasani e Gaetano Salvatore Drago.

Il disegno di Allegra Ruga: celebrativo e di sprone ai giovani

Il disegno scelto si caratterizza per una palette di colori vivaci e dinamici e vede, a partire da sinistra, la figura di Vignati che osserva quanto ha lasciato in eredità a Legnano. Dalla figura dell’imprenditore e sindaco parte un’autostrada, simbolo di progresso e dinamismo, che conduce a una fabbrica con i rotoli di tessuto, chiaro riferimento alla sua attività. Segue la Città di Legnano, rappresentata in pianta nella sua suddivisione in contrade cucite insieme con un filo. Gli ingranaggi, tema presente su tutto il disegno, richiamano non solo il mondo industriale, ma suggeriscono l’idea di un meccanismo collettivo dove ogni elemento svolge una precisa funzione. Il lavoro, che nasce come tributo a Fabio Vignati, vuole essere anche un invito rivolto ai giovani sull’importanza di lasciare un segno positivo della propria comunità.

I ragazzi saranno al lavoro per un paio di settimane

Due gli sponsor che supportano l’iniziativa: Edil Sae si occuperà della pulizia e della preparazione della parete su cui sarà realizzato il murale, lo Studio radiologico Bossi acquisterà il materiale necessario all’esecuzione dell’opera.

Condizioni meteorologiche permettendo, il lavoro avrà la durata di una quindicina di giorni.