Il 20 novembre si celebra la Giornata Mondiale dei diritti dei bambini. La data scelta coincide con il giorno cui l’Assemblea generale ONU adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nel 1959, e la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel 1989.

Gli eventi in occasione della “Giornata mondiale dei diritti dei bambini”

Sono passati, quindi, oltre 30 anni dall’adozione di quella convenzione che per la prima volta ha riconosciuto i bambini come aventi diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici.

“Questa giornata deve ricordarci, in modo potente, che il nostro dovere come Amministrazione e come cittadini è garantire a ogni bambina e a ogni bambino, in qualunque latitudine, di crescere in un ambiente sicuro, dove i loro diritti fondamentali siano pienamente rispettati. Quando dico “in qualunque latitudine” intendo sottolineare che i diritti dei bambini sono universali e devono essere tutelati ovunque, dalla nostra città fino a luoghi lontani e complessi come Gaza e come tanti altri Paesi che, purtroppo, vedono l’infanzia duramente colpita”- ha dichiarato il Sindaco di Arese Luca Nuvoli.

“Ci impegniamo ogni giorno per costruire un luogo in cui i nostri bambini e adolescenti possano fiorire, ma il nostro pensiero si estende ben oltre i confini locali. Con questo spirito solidale e attento verso le infanzie più colpite, abbiamo l’onore di ospitare la mostra “HeArt of Gaza”, un’esposizione toccante che presenta i disegni e le opere realizzate dai bambini di Gaza e che, attraverso i loro colori e le loro forme, ci permette di avere uno sguardo intimo e crudo sulla loro vita quotidiana, sulle loro speranze e le loro sofferenze”- ha proseguito l’Assessora alla Cultura e Diritti Denise Scupola.

Una mostra dedicata ai bambini

Per l’occasione ospiteremo la mostra “HeART of Gaza” che sarà aperta al pubblico da martedì 18 a sabato 22 novembre 2025 negli orari di apertura della biblioteca.

Giovedì 20 novembre 2025, alle 21.00 al Centro civico Agorà, ospiteremo anche un talk in cui saranno presenti:

Silvano Piccardi, rappresentante di Costituzione Beni Comuni: Introduzione e descrizione della mostra

Alessio Magnante, fumettista: Handala: un bambino di carta e inchiostro

Chantal Antonizzi, coordinamento Asia Sud-Occidentale e Nord Africa Amnesty International Italia: Presentazione del report “Ti senti come se fossi subumano: il genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza”

Un rappresentante di Emergency: La presenza di Emergency a Gaza.