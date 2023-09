Gli edifici scolastici restano sorvegliati speciali

Un avvio con polemiche quello del nuovo anno scolastico a Bareggio. Questa volta a tenere banco tra le famiglie e i gruppi politici, complice anche il maltempo, sono i lavori nelle scuole.

A fare il punto sulle opere portate avanti questa estate è stata la stessa Amministrazione.

A che punto sono i lavori negli edifici scolastici?

Ha affermato il capogruppo del Pd Lorenzo Zanzottera:

"Il sopralluogo del consigliere Tina Ciceri con la vicepresidente della Commissione Istruzione insieme al dirigente scolastico nei plessi della scuola primaria e secondaria di primo grado di Bareggio ci restituisce una cruda realtà - ha affermato il capogruppo Pd Lorenzo Zanzottera - Parliamo di infiltrazioni, umidità, porte antipanico scardinate e davanzali sporchi per i piccioni assenza di bagni per persone con disabilità, senza parlare dei disagi creati ai ragazzi delle medie di San Martino che devono spostarsi alla primaria della frazione per svolgere le prove invalsi, perché esiste la fibra ma non risulta essere cablata".

Da queste problematiche è giunta una proposta dai dem.

Importanti infiltrazioni d’acqua, a causa del maltempo di venerdì scorso, ha causato diversi problemi nelle scuole e nelle palestre.

"Negli spogliatoi della palestra dell’elementare di via Matteotti, come in via Gallina a fine agosto, l’acqua si è infiltrata nell’impianto di illuminazione - hanno affermato dal Comitato Bareggio2013 - In via Gallina il nuovo impianto luci è stato rinnovato nel 2022 per 66.000 euro di lavori. Sempre in via Gallina la scorsa settimana le infiltrazioni hanno interessato anche il salone riqualificato dalla scuola con fondi del Ministero dell’Istruzione".