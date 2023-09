Mensa, ecco le nuove tariffe, più basse rispetto alle previsioni

Mensa, costo del pasto più basso rispetto al previsto. Ad annunciarlo l'assessore all'Istruzione di Bareggio.

Grazie al ribasso d’asta offerto da Sodexo, c’è una riduzione giornaliera sulle tariffe a carico delle famiglie rispetto a quelle applicate da settembre 2023 dal precedente gestore.

“Siamo molto soddisfatti – afferma l’assessore all’Istruzione Franco Capuano -. A partire dal mese di settembre 2023, le tariffe applicate all’utenza avrebbero compreso l’adeguamento ISTAT richiesto dal precedente gestore ad agosto 2022, del quale si era fatto carico il Comune per tutto l’anno scolastico 22/23. La tariffa per quest’anno sarebbe stata di 6,10 € per i non residenti, 5,49 € per la fascia ISEE più alta e a scendere fino a 1,83 € per quella più bassa. Ora, invece, abbiamo 5,84 € per i non residenti, 5,25 € per la fascia ISEE più alta e poi a scalare fino a 1,75 € per quella più bassa, con un risparmio nell'ordine del 5%”.