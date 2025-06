SOLIDARIETA'

Gli donano le ferie per curare il papà ammalato

Gesto di solidarietà di un gruppo di lavoratori del centro smistamento delle Poste a Roserio che hanno regalato al collega Fabio Ippolito 35 giorni di vacanza per poter assistere e accompagnare il padre ex dipendente delle poste, durante le cure oncologiche in ospedale