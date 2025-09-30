Gli auguri di Giorgia Meloni per i 100 anni di Carlo Barni, re degli elettrodomestici

Auguri straordinari per un compleanno straordinario. Sono quelli che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato a al Cavaliere della Repubblica Carlo Barni, il re degli elettrodomestici, che ha tagliato il traguardo del secolo di vita lo scorso 25 settembre.

Gli auguri di Giorgia Meloni al Cavaliere della Repubblica bustese Carlo Barni

“La realizzazione di una realtà imprenditoriale, costruita nel corso del tempo con tanto lavoro e grande pazienza, ha basi solide, ha radici e valori eccezionali, quelli che Lei ha saputo trasmettere ai Suoi collaboratori, ai Suoi familiari e all’intera comunità di Busto Garolfo attraverso un secolo di vita, di lavoro e di esempio”.

Così scrive Meloni, nel suo messaggio per i 100 anni di Barni. Nella lettera si legge:

“La saluto con grande affetto e sono molto felice di poterLe formulare i miei più sinceri auguri di buon compleanno. Un momento bellissimo che segna un nuovo, straordinario traguardo raggiunto nella Sua vita”.

Da un negozio di 20 metri quadrati a un’impresa da oltre 110 milioni di euro

Fondatore della Barni Carlo spa, oggi leader nazionale nella distribuzione di prodotti elettronici e per la casa, il Cavaliere ha iniziato la sua attività nel dopoguerra sotto i portici di piazza Lombardia a Busto Garolfo. Da un piccolo negozio di 20 metri quadrati, in oltre settant’anni di lavoro ha costruito un’impresa familiare solida e innovativa, capace di crescere senza mai perdere i propri valori: serietà, concretezza e legame con la comunità. La sua storia è quella di un imprenditore che ha sempre creduto nel lavoro come promessa mantenuta e nel rispetto come condizione essenziale di ogni successo. Oggi l’azienda, con un fatturato superiore ai 110 milioni di euro e una struttura logistica di 40mila metri quadrati, continua il percorso tracciato dal fondatore grazie alla guida dei figli Giuseppe e Gigi, mentre la terza generazione, Giulia e Riccardo, è già attiva in azienda per portare nuova energia e continuità a una realtà che resta punto di riferimento nel settore.