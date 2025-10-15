Le classi sono partite in mattinata dai rispettivi plessi scolastici, raccogliendo micro-rifiuti lungo il percorso della green line, per poi incontrarsi al parco tra via Liberazione e via Giovanni XXIII

Grande partecipazione questa mattina a Pero per l’edizione 2025 di “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa di volontariato ambientale promossa da Legambiente.

Gli alunni di Pero e Cerchiate protagonisti di Puliamo il mondo

Protagonisti della giornata sono stati gli alunni delle classi terze delle scuole primarie di Pero e Cerchiate: quasi novanta bambini, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno raccolto dei piccoli rifiuti abbandonati in alcune aree del territorio, contribuendo in modo concreto alla salvaguardia dell’ambiente.

Le classi sono partite in mattinata dai rispettivi plessi scolastici, raccogliendo micro-rifiuti lungo il percorso della green line, per poi incontrarsi al parco tra via Liberazione e via Giovanni XXIII, dove si è svolto il momento conclusivo dell’iniziativa.

Alla presenza degli assessori del Comune di Pero Carmen Vilardo e Germana Rossi, del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Pero, prof. Marcello Candiani, e del responsabile campagne di Legambiente Lombardia Onlus, Christian Aletti, si è parlato dell’importanza di prendersi cura del proprio territorio e del valore educativo dei comportamenti sostenibili.