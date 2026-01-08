È scomparso a 90 anni ad Arese, Vittorio Mucci, socio fondatore del gruppo alpino «Peppino Prisco».

Gli alpini piangono Vittorio Mucci

Figura profondamente legata all’Associazione e al mondo degli Alpini, il suo ultimo saluto si è tenuto oggi, 8 gennaio 2025, presso la parrocchia Maria Aiuto dei Cristiani. Numerosi sono i messaggi di affetto e di ricordo giunti in queste ore da chi ha conosciuto Vittorio e ne ha condiviso il percorso umano e associativo.