Gli Alpini consegnano 2mila euro ad Anffas

Come da tradizione, per il decimo anno, la scorsa settimana gli Alpini di Abbiategrasso, hanno consegnato un assegno all’Anffas di Strada per Cassinetta

Sostegno importante

“Ci hanno consegnato l’assegno di 2000 euro, quale impegno ventennale, come la durata del mutuo, per la riqualificazione della sede – ha affermato lo storico volontario Anffas Alberto Gelpi – Quest’anno a consegnare l’assegno il Capogruppo Andrea Invernizzi , durante l Assemblea annuale delle penne nere. Da parte di Anffas Abbiategrasso e Fondazione il Melograno un grande Grazie per il solido sostegno e per la grande amicizia dimostrata in tutti questi anni”.

Un importante contributo a sostegno della struttura abbiatense, operativa sul territorio da oltre 40 anni, che sta sostenendo importanti spese per l’efficientamento energetico della sede, oltre agli interventi previsti dal 110%.

Gran Galà della Risata

Per aiutare Anffas venerdì sera 14 novembre alle 21 sono ancora disponibili on line e nelle rivendite cittadine i biglietti per la serata di cabaret “Gran Galà della Risata” , in programma all’Auditorium della Fiera di via Ticino con protagonisti: Gianluca Impastato, Marco della Noce, Giancarlo Barbara, Fabrizio Fontana con il figlio Filippo e Nando Timoteo. Il ricavato andrà a favore di Anffas Onlus di Abbiategrasso. Non perdere l’occasione di divertirvi e fare del bene!