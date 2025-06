Giuseppe Restelli il manager della carità, presentato il libro alla Fondazione Restelli

«Un visionario che sapeva mettere a terra le sue visioni in campo assistenziale, uomo di una fede smisurata, vissuta da laico consacrato nell’Istituto secolare dell’amico professor Lazzati, con un carattere burbero contro il quale ha lottato tutta la vita, ma testimone di un amore per il prossimo che ancora moltissimo ci dice oggi e ci sprona ad essere all’altezza della sua eredità» Ha usato queste parole il consigliere regionale Carlo Borghetti (ex dipendente della Fondazione Restelli n.d.r.) per spiegare alle numerose persone presenti nella sala Del Grande della Fondazione Rhodense chi era il dottor Giuseppe Restelli protagonista di un impegno profondo nel mondo del sociale e promotore di solidarietà, fraternità e responsabilità condivisa.

Presentato il libro Il Manager della Carità», scritto dalla giornalista rhodense Angela Grassi

Una mattinata quella svoltasi sabato organizzata nell’ambito dei festeggiamenti per il 70° anniversario di Fondazione Restelli che ha visto la presentazione del libro «Giuseppe Restelli. Il Manager della Carità», scritto dalla giornalista rhodense Angela Grassi «Si tratta di una riedizione particolarmente significativa, a settant’anni dall’avvio della Casa di Riposo “Carlo Perini” e ad oltre cento anni dalla nascita del Dottor Restelli, testimone di una visione di cura e di comunità ancora attuale - raccontato agli ospiti in sala la giornalista Grassi - ricordando alcuni aneddoti che hanno contraddistinto la vita di Restelli.

L’autrice ha dialogato con i rappresentanti della comunità sul valore di un’eredità quella di Restelli

Nel corso dell’incontro, l’autrice ha diato clogaon i rappresentanti della comunità, operatori, volontari e ospiti della Fondazione, sul valore di un’eredità quella di Restelli, «che non è solo memoria, ma è azione quotidiana, orientando l’impegno di Fondazione Restelli verso una società più giusta, attenta e solidale» All’incontro hanno preso parte Angelo Garavaglia, Presidente della Fondazione, e Franco Massi, Presidente nazionale Uneba il consigliere regionale Carlo Borghetti e il sindaco di Rho Andrea Orlandi.