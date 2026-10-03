Giunta Comunale: annunciata la nuova formazione

Rimpasto nella Giunta Comunale di Robecco sul Naviglio. Oggi , sabato 3 ottobre 2026 , sono stati presentati i due nuovi assessori che sostituiranno i dimissionari. Lasciano gli assessori Luigi Vadrucci (Politiche Sociali) e Samuele Oldani (Bilancio) e al loro posto rispettivamente subentrano Simone Allocchio e Simone Melina. I due dimissionari rimarranno come consiglieri comunali.

Nell’annunciare questo cambiamento di squadra il sindaco Fortunata Barni ha voluto sottolineare:

“Per evitare speculazioni non si tratta di questione politiche, non sono sorte divergenze di veduta, ma si tratta di questioni personali, famigliari e di salute – ha precisato il primo cittadino, che ha voluto anche ringraziare gli assessori uscenti – Oggi è una giornata particolare, di quelle in cui le emozioni si mescolano. Si chiude un tratto di strada e se ne apre un altro ma, lo dico subito, cambiano i ruoli, non cambia la voglia di continuare insieme. Nessuno se ne va davvero: siamo ancora tutti qui, nella stessa squadra, con lo stesso obiettivo. Grazie a Luigi Vadrucci e Samuele Oldani per il lavoro svolto in questi anni e buon lavoro ai nuovi assessori Simone Allocchio e Simone Melina. Una squadra non è fatta dei ruoli che ciascuno ricopre, ma delle persone che la compongono e questa squadra – e mi riferisco a tutto il gruppo politico che la sostiene – è ricca di persone vere, fatte di competenza e cuore. Gli incarichi passano, l’amicizia e la voglia di lavorare per Robecco sul Naviglio restano. Chiudo con le parole di Aldo Moro, pronunciate nel 1978, che a me sembrano la definizione più bella di cosa significhi essere una squadra: “Se dovessimo sbagliare, meglio sbagliare insieme. […] Ma essere sempre insieme.” Noi vogliamo continuare a esserci, sempre tutti insieme. Grazie e buon lavoro a tutti noi.”