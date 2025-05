Giubileo dell’Infanzia: una mattinata di festa e speranza

La Basilica di Santa Maria Nuova ad Abbiategrasso, designata come chiesa giubilare, questa mattina, mercoledì 14 maggio 2025, ha aperto le sue porte per accogliere i bambini delle scuole dell’infanzia paritarie del territorio, protagonisti di un evento speciale: il Giubileo dell’Infanzia.

In un’atmosfera di gioia e vivacità

Le tre scuole paritarie abbiatensi, ovvero le Suore di Betlem, l’asilo Don Croci di Castelletto e la Casa del Rosario, si sono unite ai piccoli partecipanti provenienti dai comuni vicini di Albairate, Bubbiano, Gaggiano e Rosate. In un’atmosfera di gioia e vivacità, i bambini hanno formato un lungo serpentone colorato, sfilando festosamente da piazza Castello fino alla Basilica.

Arrivati al quadriportico della chiesa, i piccoli gruppi hanno partecipato a un’attività simbolica e significativa: la costruzione della strada d'ingresso alla Porta Santa. Questa strada era composta da “pietre speciali”, ognuna rappresentante buone azioni e atteggiamenti gentili, insegnando l’importanza di praticare giornalmente gesti positivi.

Il sindaco Cesare Nai ha accolto i bambini in piazza Castello e ha condiviso un pensiero durante il momento di ritrovo.

“È stato un momento bellissimo – ha dichiarato il primo cittadino – un’iniezione di speranza per il futuro”.

Le sue parole hanno sottolineato l’emozione e il significato di questa iniziativa, che non solo celebra i valori del Giubileo, ma offre anche un esempio di comunità e unità per le generazioni future. L’intero evento si è svolto in un clima di partecipazione autentica, ricordando a tutti il valore della gentilezza e delle buone azioni, pilastri fondamentali per costruire un futuro migliore. Un momento che resterà sicuramente nel cuore di tutti i presenti, piccoli e grandi.