tanti i gruppi coinvolti

Provenienti da 58 organizzazioni diverse in 11 province della Lombardia, i volontari, con il supporto dall’assessorato regionale alla Sicurezza e Protezione civile, si occuperanno di garantire assistenza

Sono 101 i volontari della Protezione Civile lombarda che partiranno oggi per Roma per svolgere attività di supporto durante il Giubileo dei Giovani 2025 in programma a Tor Vergata fino al 4 agosto.

Giubileo dei giovani: dalla Lombardia in partenza 101 volontari

Provenienti da 58 organizzazioni diverse in 11 province della Lombardia, i volontari, con il supporto dall’assessorato regionale alla Sicurezza e Protezione civile, si occuperanno di garantire assistenza alla popolazione e di assicurare le telecomunicazioni del personale della Colonna Mobile regionale.

"Il Giubileo dei Giovani – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – rappresenta un evento straordinario per partecipazione e valore simbolico, con un picco previsto di oltre 500.000 persone nelle giornate del 2 e 3 agosto, in occasione della veglia e della Santa Messa con il Santo Padre. In questo contesto, il contributo dei volontari dalla nostra Regione è fondamentale. Ancora una volta, la Lombardia dimostra di saper mettere in campo spirito di servizio e una straordinaria capacità organizzativa".

"Ringrazio i volontari e le organizzazioni di Protezione civile lombarde impegnati a Roma: la loro presenza è testimonianza concreta della generosità e dell’impegno civico che caratterizzano la nostra comunità. Regione Lombardia è al loro fianco con il massimo supporto logistico e operativo. Sono certo – ha aggiunto l’assessore regionale – che sapranno distinguersi per professionalità ed efficienza, come già avvenuto in tante altre emergenze e manifestazioni di rilievo nazionale. A questo impegno fuori regione si affianca, come sempre, il presidio costante della Protezione civile sul territorio lombardo, a garanzia della sicurezza delle nostre comunità".

Da chi saranno affiancati i volontari

I volontari saranno affiancati da 6 funzionari di Regione e Province della Lombardia e saranno dotati di circa 30 mezzi, di cui 23 messi a disposizione per l’impiego operativo e 4 per garantire le telecomunicazioni del personale della Colonna Mobile regionale presente sul campo. Questo l’elenco delle 58 associazioni di Protezione Civile, divise per province, in partenza da Regione Lombardia verso Roma:

Bergamo: Gruppo Comunale Valbrembo, Gruppo Comunale Volontariato Protezione Civile (Pedrengo), Associazione Volontari Protezione Civile Orobie Soccorso, Protezione Civile Intercomunale area Dalmine-Zingonia, Gruppo Comunale di Bergamo, Gruppo Comunale Brignano Gera d'Adda, Gruppo Intercomunale Bergamo Sud, Gruppo Comunale di Ranica, Orobie Soccorso ODV;

Brescia: G.C. Cazzago San Martino, O.V. AIB Sarezzo, O.V. AIB Marcheno, O.V. Paracadutisti Castelcovati, CV Brescia, O.V. Gardone Val Trompia, G.C. Gardone Val Trompia, G.C. Botticino;

Como: O.V. Volontari Del Lario;

Cremona: O.V. Gerundo, O.V. Olmesi, O.V. Il Grifone;

Lecco: Protezione Civile Colico, Protezione Civile Cortenova, Protezione Civile Valgreghentino, Protezione Civile Galbiate, Protezione Civile Cassago, Protezione Civile Annone Brianza;

Mantova: Associazione Protezione Civile Suzzara, Associazione Volontari Protezione Civile Terre Dei Gonzaga Ets ODV, Gruppo Comunale Porto Mantovano, Gruppo Intercomunale Colli Morenici, AV Club Virgiliano;

Milano: PC Canegrate ODV, CVPC Milano, Gruppo Comunale Magenta, AVPC Melegnano, ANC Sesto San Giovanni, Corpo Volontari Protezione Civile Milano ODV

Monza e Brianza: AVPC Rio Vallone, GCVPC Briosco, GCVPC Concorezzo, GCVPC Roncello, GCVPC Seveso, CV Monza e Brianza;

Pavia: Gruppo Comunale Vigevano, Gruppo Comunale Dorno, Gruppo Comunale Sartirana Lomellina, Gruppo Comunale Broni, Gruppo Comunale Voghera, Gruppo Comunale Ferrera Erbognone;

Sondrio: Gruppo Comunale Protezione Civile Talamona, Gruppo Comunale Protezione Civile Albaredo per San Marco, Gruppo Comunale Protezione Civile Morbegno, Gruppo Comunale Protezione Civile Forcola, Gruppo Volontari per Protezione Civile e l'AIB Sondrio;

Varese: Pronto intervento ODV Busto Arsizio, Gruppo Intercomunale Corpo Protezione Civile Piambello;

Associazione Nazionale Alpini.