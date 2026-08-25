“Giù le mani da Alberto da Giussano”

“È curioso che proprio in questi giorni Giuseppe Conte abbia aperto, da sinistra, una riflessione molto critica sugli eccessi della cultura woke, definendola una sorta di ‘religione morale autoreferenziale’ e sostenendo che non possa rappresentare l’ossatura ideologica di una forza progressista. Una riflessione che ha aperto un vero e proprio dibattito nel campo largo e che, evidentemente, dovrebbe far riflettere anche chi governa le nostre città. Il problema, sia chiaro, non è il diritto di manifestare, che nessuno mette in discussione. Il problema è un altro: è l’eccesso carnevalesco che caratterizza questa manifestazione che ha tra le sue consuetudini l’attacco e insulto verso gli avversari politici. Alberto da Giussano non è un personaggio qualsiasi da utilizzare come elemento grafico per una campagna di comunicazione. È una figura profondamente radicata nell’identità e nella storia di Legnano, un simbolo che appartiene alla memoria collettiva della città. Per questo trovo francamente sorprendente che si possa pensare di arruolare il Guerriero nella comunicazione del Pride, come se la storia di Legnano potesse essere piegata e strumentalizzata a piacere”.