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Il Sindaco di Rho Andrea Orlandi, insieme con il Vicesindaco Maria Rita Vergani e gli assessori competenti per le diverse opere, ha effettuato l’abituale sopralluogo in alcuni dei cantieri aperti sul territorio. Dei progressi nell’area in cui sorgeranno nuovo Municipio e Civic Center abbiamo già dato comunicazione; sono state visitate anche le area del Mercatino Garibaldi, di via Settembrini e via Vallassa.

Mercatino Garibaldi

In via Garibaldi, quasi di fronte all’incrocio con via Italia, i rhodensi erano abituati a recarsi in passato per fare la spesa: lì si potevano acquistare frutta, verdura, salumi e formaggi, pesce fresco. Un punto di riferimento che, nel tempo, ha accolto altri spazi commerciali, fino ad arrivare alla chiusura. Il progetto di recupero è seguito dal Vicesindaco e Assessore a Commercio e Partecipazione civica Maria Rita Vergani con l’Ufficio Commercio. Accanto a lei, al giro cantieri, erano presenti la dirigente ai Lavori Pubblici Annapaola Menotti e l’ingegnere dell’Ufficio Tecnico Daniele Forcillo, oltre ad altri tecnici comunali e a rappresentanti dell’impresa che si sta occupando dei lavori di riqualificazione dell’immobile.

Un primo lotto, finanziato anche con risorse regionali nell’ambito del bando DUC, ha permesso la sistemazione dei cancelli con affaccio su vicolo Cimarosa e corso Garibaldi; la sistemazione degli infissi e delle scossaline della facciata, la sistemazione di intonaci e tinteggiature esterne; la riparazione delle guaine impermeabili di copertura; la revisione del quadro elettrico con messa a norma e gli impianti di illuminazione esterni; la riqualificazione dei servizi igienici.

Il secondo lotto, la vera e propria rigenerazione, sostenuta grazie a un contributo di Fondazione Cariplo, comprende i lavori di completamento per la riqualificazione del Mercatino, soprattutto degli interni, a seconda delle loro funzioni, e il ripristino della pavimentazione della piazzetta centrale, oltre all’avvio di una start up; la gestione degli spazi; attività di comunicazione e attività culturali. La quota non coperta dal bando verrà finanziata con risorse comunali o altre quote da individuare nel bilancio e con risorse del soggetto gestore Tutti Frutti ETS coinvolto nella co-progettazione.

“Il cantiere è a buon punto, ci si prepara a inaugurare per dare vita nuova a questi spazi, che saranno gestiti dai giovani per i giovani – dichiara il Sindaco Andrea Orlandi – Il Mercatino accoglierà la Biblioteca delle cose, una parte food and beverage, una palestra, spazi per realizzare podcast, una libreria. Qui tutte le fasce d’età potranno trovare un punto di riferimento: il Mercatino riprende vita nel cuore della città”.

Il 13 dicembre il progetto di Tutti Frutti ETS sarà presentato alla cittadinanza di Rho in piazza San Vittore, anche nell’intento di coinvolgere la cittadinanza in un percorso partecipativo, per raccogliere impressioni, desideri e aspettative rispetto al futuro spazio. Sarà data comunicazione specifica nelle prossime settimane.

Via Settembrini

E’ in corso la realizzazione della trave in cemento che reggerà il futuro guardrail. Il Sindaco e in Vicesindaco, con l’assessora Valentina Giro, la dirigente Annapaola Menotti e il geometra Alessandro Manfredi per l’Ufficio Tecnico hanno potuto assistere ai lavori di realizzazione della trave di supporto alla nuova barriera stradale lungo il tratto di via Settembrini dalla rotonda di via Sirtori fino alla curva in cui si trovava in precedenza il guardrail danneggiato: gli operai stavano realizzando lo spazio predisposto con armature in ferro in cui poi hanno effettuato il getto del calcestruzzo. Si prosegue, con lo stesso metodo (scavo, preparazione, getto di calcestruzzo) per tutti i tratti coinvolti.

L’intervento consente una manutenzione straordinaria di un tratto stradale di via Settembrini ed è diviso in due lotti: il primo ha permesso di rimuovere la precedente barriera di sicurezza a doppia onda per fare spazio a un cordolo di fondazione in calcestruzzo armato. Verrà infine installata una nuova barriera di sicurezza di tipo bordo ponte, consentendo il collegamento tra barriere senza la necessità di installare elementi di transizione. Tale opera risulta necessaria per adeguare il tratto stradale alle attuali normative tecniche di settore.

Via Settembrini è una strada a doppio senso di circolazione lunga 605metri, la nuova barriera avrà una lunghezza totale di 208,80 metri. Sono previsti anche interventi di decespugliamento e taglio della vegetazione a ridosso della barriera stradale, nonché il ripristino della pavimentazione nel tratto interessato.

Così commenta il Sindaco Andrea Orlandi:

“Questo intervento consente di garantire maggiore sicurezza e di ottemperare alle normative che prevedono l’adeguamento dei guardrail. Via Settembrini è percorsa da molte persone, trovandosi in un punto di passaggio, ed è importante avere barriere adeguate”. GUARDA LA GALLERY (8 foto) ← →

Via Vallassa

In via Vallassa erano presenti il Sindaco e il Vicesindaco, con l’assessora Valentina Giro, la dirigente Annapaola Menotti e il geometra Alessandro Manfredi per l’Ufficio Tecnico.

La pista ciclabile che collega via Calvino e via San Martino è quasi pronta. I lavori sono stati avviati il 25 maggio scorso: è nato un nuovo tratto ciclabile lungo 370 metri che utilizza circa 200 metri cubi di calcestruzzo drenante. Si stanno ultimando gli impianti di illuminazione pubblica montando le lampade sui nuovi pali ed è stato creato un dosso su via Calvino con relativa segnaletica in prossimità di un attraversamento pedonale. Si attendono le piante dai vivai per procedere alla posa nel periodo più adatto: verranno piantumati a fine novembre un filare alberato sul lato più vicino ai campi e cespugli più bassi sull’altro lato per separare la pista dalla strada. Il cantiere dovrebbe terminare alla metà di dicembre.

Il progetto è realizzato con il contributo del Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale/PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia all’interno della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile «Ponti, cerniere e modelli gestionali per la rigenerazione urbana» promossa dal Comune di Rho.