«Girls code it better», il progetto per avvicinare le ragazze alle discipline Stem

«Girls code it better» è il titolo del progetto che nel corso dell’anno scolastico da poco concluso ha visto protagoniste 24 ragazze della scuola secondaria di primo grado «Simone da Corbetta», seguite due insegnanti.

Protagoniste le ragazze

«Si tratta di un progetto nazionale che coinvolge le studentesse della scuola secondaria di primo e secondo grado per invogliarle a intraprendere percorsi di studio Stem. Qui nella scuola media di Corbetta siamo già alla terza edizione – racconta Elena Giardinazzo, insegnante di matematica e scienze, referente del progetto come coach docente insieme a Giulia Morlacchi in qualità di coach maker - Quest'anno hanno partecipato 24 ragazze, ma ne sono arrivate alla fine del percorso 22. Sono state coinvolte le ragazze di tutte le classi dalla prima alla terza, si sono autocandidate».

L’intento è stato dunque quello di avvicinare di più le ragazze alle discipline in ambito scientifico e tecnologico.

«Hanno acquisito una maggiore consapevolezza delle loro capacità e competenze. Inoltre alcune delle studentesse di terza media hanno scelto di iscriversi al liceo scientifico a indirizzo scienze applicate», sottolinea Giardinazzo.

Il progetto è durato 40 ore, suddivise in diversi mesi, e quest'anno è stato finanziato con i fondi del Pnrr.

Il progetto

«Le ragazze si sono fermate a scuola nel pomeriggio in orario extrascolastico. Abbiamo avuto la possibilità di visitare la Marelli motorsport di Corbetta – racconta la coach docente - Il progetto di quest'anno si è occupato della promozione della lettura nella nostra biblioteca scolastica, inaugurata quest'anno. Hanno utilizzato piattaforme online free. È un progetto che dà la possibilità alle ragazze di progettare, sviluppare e realizzare idee partendo da compiti di realtà. Ha dato modo alle ragazze di emergere in un contesto di lavoro diverso rispetto all'ambito, ciò che risalta all'interno del progetto è la creatività e il senso di libertà nell'esprimersi».

Oltre che per le studentesse «anche per me e la coach Giulia Morlacchi è sempre un'esperienza di arricchimento personale e professionale. Sul sito internet https://sites.google.com/girlscodeitbetter.it/clubcorbetta2425 è possibile vedere tutto ciò che le ragazze hanno realizzato nel corso dell’anno, è stato fatto un lavoro straordinario», conclude Elena Giardinazzo.