Giovedì i funerali di Paolo Roberti

Sono in programma domani, giovedì 18 agosto, i funerali di Paolo Roberti, storico politico legnaese morto nei giorni scorsi per gli effetti di un incidente di cui era rimasto vittima in Brianza

I funerali a Legnano

Le esequie di Roberti sono in programma giovedì alle 10.30 nella chiesa San Domenico a Legnano. La "sua" città pronta a tributare l'ultimo saluto a uno degli esponenti di spicco della politica legnanese spentosi domenica 14 agosto a Zingonia, dove era ricoverato da giorni.

La morte dello storico politico

Il 24 luglio era rimasto vittima di un incidente stradale a Nova Milanese causato da un malore ed era stato ricoverato per giorni all'ospedale San Gerardo di Monza, prima di altri trasferimenti che l'avevano portato fino a Zingonia dove, purtroppo, ha esalato l'ultimo respiro. Volto noto e apprezzato della politica legnanese, ha rappresentato un caposaldo del Pd cittadino (dove era stato anche tra i promotori del corso di Cultura politica) per poi passare nel 2019 ad Articolo Uno