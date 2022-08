Si è spento Paolo Roberti, storico politico a Legnano

Per venti giorni ha lottato con tutte le sue forze, ma oggi si è arreso: all'ospedale di Zingonia dove era ricoverato si è spento Paolo Roberti, storico politico legnanese e non solo

Roberti si è spento oggi, domenica 14 agosto, a Zingonia dove era ricoverato da giorni. Il 24 luglio era rimasto vittima di un incidente stradale a Nova Milanese causato da un malore ed era stato ricoverato per giorni all'ospedale San Gerardo di Monza, prima di altri trasferimenti che l'avevano portato fino a Zingonia dove, purtroppo, ha esalato l'ultimo respiro.

Volto noto e apprezzato della politica legnanese, ha rappresentato un caposaldo del Pd cittadino (dove era stato anche tra i promotori del corso di Cultura politica) per poi passare nel 2019 ad Articolo Uno

"Apprendiamo con dolore della scomparsa di Paolo Roberti, le cui condizioni di salute si erano via via fatte più gravi dopo il malore che lo aveva colpito qualche settimana fa - è il ricordo del circolo dei Dem di Legnano - Iscritto al Partito democratico per molti anni, ricoprendo anche il ruolo di Presidente dell'Assemblea degli iscritti, è stato punto di riferimento per il partito e per l'area cattolico progressista del legnanese fino a quando ha scelto di fare un percorso politico diverso. Lo ricordiamo come persona piena di umanità, profondamente appassionato alla politica e che amava la sua città. Alla sua famiglia rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze".