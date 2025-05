Giovani, povertà e casa nel piano di zona

Integrazione sociosanitaria, attenzione alle persone giovani attraverso il consolidamento del sistema integrato delle politiche giovanili, povertà economica, educativa, alimentare e il tema dell'abitare e dell'emergenza abitativa. Sono questi gli obiettivi principali per il prossimo triennio dei comuni del rhodense inseriti nel Piano sociale di Zona presentato e approvato nei giorni scorsi.

Guido Ciceri: «Uno strumento flessibile per rispondere efficacemente alle nuove esigenze della comunità»

«La realizzazione e la messa a terra degli obiettivi, sarà condotta grazie a una stretta collaborazione con Asst Rhodense, con il Terzo Settore, enti e associazioni del territorio, attraverso l'adozione di un modello di welfare collaborativo, nel quale la coprogettazione costituisce la matrice di riferimento, nei rapporti tra pubblico e Terzo Settore. - ha affermato nel suo intervento Guido Ciceri direttore generale di Sercop - Il Piano di Zona assume sempre più un ruolo di regista e di facilitatore di opportunità verso una maggiore capacità di coesione dei Comuni, della comunità locale e di integrazione delle politiche: coordina e gestisce le iniziative, favorisce l'innovazione sociale e crea occasioni per rafforzare la collaborazione tra le diverse parti. È uno strumento flessibile e proattivo che garantisce che il welfare territoriale continui a evolversi per rispondere efficacemente alle nuove esigenze della comunità».

Attenzione alle persone giovani in modo particolare quelle dai 15 ai 34 anni

Per quanto riguarda l’integrazione sociosanitaria il progetto è di superare la frammentazione e il disallineamento tra i servizi, offrendo una presa in carico integrata del paziente. L'attenzione alle persone giovani avverrà, invece, attraverso il consolidamento del sistema integrato delle politiche giovanili dell'Ambito Territoriale Rhodense e della piattaforma Young at Work , per intercettare i giovani dai 15 ai 34 anni con bisogno di supporto e orientamento nelle fasi di transizione dalla scuola al lavoro e alla vita adulta.

Particolare attenzione al tema dell'abitare

Anche il tema dell'abitare e dell'emergenza abitativa trova particolare attenzione nel Piano di Zona: da un lato, con la formalizzazione di un Tavolo di regia distrettuale permanente sulle politiche abitative che ha l'obiettivo di mettere in rete enti, organizzazioni e comunità per definire priorità condivise e soluzioni operative che migliorino l'accesso alle abitazioni. Dall'altro, con il potenziamento dell'offerta di alloggi, attraverso la riqualificazione e il recupero del patrimonio esistente, e l'introduzione della figura del custode sociale che potrà favorire percorsi di autonomia e inclusione sociale delle persone e delle famiglie con più fragilità.

Un Tavolo di regia per affrontare il piano della povertà

Infine, il tema della povertà che nelle sue diverse forme (economica, alimentare, educativa, abitativa, ecc.) sarà affrontato attraverso la formalizzazione di un Tavolo di regia distrettuale permanente sulle povertà capace di mettere in dialogo Enti Pubblici, Terzo Settore e comunità locali, per monitorare, analizzare e adattare le politiche integrate, garantendo interventi olistici e condivisi. Presente all’approvazione anche l’assessore alle Politiche sociali, Integrazione, Disabilità, Casa, Lavoro, Scuola Paolo Bianchi e Paolo Oltolina, presidente del CdA di Sercop