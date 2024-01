Giovani in campo per migliorare il proprio paese

Ad Arluno torna l’assemblea dei ragazzi e delle ragazze, il piano promosso dall’assessorato alle Politiche Sociali, ai Giovani e alle Famiglie nell’ambito del Progetto Giovani rivolto agli studenti dell’Istituto Comprensivo Silvio Pellico.

L'iniziativa rientra nell'ambito del Piano per il diritto allo studio approvato dalla Giunta comunale, e il Comune ha spiegato che l'obiettivo è "promuovere e valorizzare la partecipazione di ragazzi e ragazze al dibattito e alla vita pubblica, acquisendo il loro punto di vista su tematiche a loro vicine per favorire l'elaborazione e l'attuazione di scelte e politiche rispondenti alle esigenze delle persone di minore età".

Il progetto si concretizza nell’istituzione di un "baby" Consiglio comunale, una sorta di miniatura di quello ufficiale. Gli studenti dell’Istituto comprensivo hanno eletto i propri rappresentanti tra i membri delle classi seconde e terze della scuola secondaria G. Marconi, e la nuova "extra Giunta" incontrerà il sindaco Moreno Agolli venerdì 12 gennaio 2024 nella sala consiliare per iniziare il percorso di collaborazione.

Ha spiegato l'assessore Matteo Zappa:

"È il secondo anno che portiamo avanti questo progetto, che ha l’obiettivo di creare uno spazio di partecipazione dei ragazzi di seconde e terze medie nell’ottica di ascolto reciproco e di vita della città, per creare uno spazio d’ascolto, un canale privilegiato. Per i ragazzi è un modo di imparare a relazionarsi all’Amministrazione comunale nell’ambito di piccoli progetti da realizzare insieme. Il Comune mette anche a disposizione un budget per poter realizzare queste iniziative".