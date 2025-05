"Giovani e legalità": i Carabinieri incontrano ragazzi e famiglie a Cerro Maggiore.

"Giovani e legalità", l'incontro

"Giovani e legalità". Questo il titolo dell'incontro pubblico promosso dal Comune di Cerro Maggiore insieme all'Arma dei Carabinieri in collaborazione con l'ente morale e l'istituto comprensivo. Si svolgerà martedì, alle 21, all'auditorium di via Boccaccio con l'invito a partecipare per tutte le famiglie, figli ovviamente compresi. Al tavolo dei relatori ci saranno il Luogotenente Antonino Lisciandro che guida i Carabinieri della Stazione di Cerro e il Maggiore Pietro Francesco Laghezza comandante dei Carabinieri della Compagna di Legnano.

Le parole dell'assessore

"Un tema complesso, che intendiamo approfondire in tutte le sue sfaccettature per prevenire fenomeni di disagio sempre più presenti nelle cronache - spiega l'assessore alla Cultura Daniel Dibisceglie - Discutere con genitori, insegnanti e ragazzi di queste problematiche rappresenta un passaggio fondamentale per far conoscere i limiti previsti dalla normativa, dai regolamenti e il modo in cui le Forze dell'ordine applicano tali regolamenti. Inoltre, sarà un'occasione per condividere idee concrete per il futuro e per informare i cittadini sulle nuove iniziative in materia di sicurezza che verranno attivate a breve. Concludo sottolineando che affrontare un argomento così importante e delicato non è mai semplice, ma farlo con il supporto delle istituzioni scolastiche, della neonata associazione genitori e, soprattutto, dell'Arma dei Carabinieri costituisce un punto di partenza fondamentale per la nostra comunità".