Giovani e futuro: un fine settimana di dialoghi, confronti e mostre

Studenti, scuole e territorio insieme per riflettere sul lavoro come esperienza di senso e sulla costruzione del proprio futuro. L'iniziativa è promossa dall'Assemblea Sinodale Decanale in collaborazione con Decanato di Legnano e con molteplici realtà aggregative.

L’Assemblea Sinodale Decanale di Legnano (Asd Legnano), in collaborazione con Decanato di Legnano e con molteplici realtà aggregative del territorio, propone una serie di iniziative pubbliche in un evento sul tema «Giovani e Futuro, tra timore e desiderio».

«Giovani e Futuro, tra timore e desiderio»

Asd Legnano sta approfondendo da tempo il rapporto tra educazione e lavoro, in un percorso pluriennale dedicato ai temi educativi. In questo contesto nasce una proposta che coinvolge il territorio e diverse realtà scolastiche, con l’obiettivo di promuovere una riflessione significativa tra i giovani sul senso del lavoro, sul desiderio personale e sulla realizzazione di sé.

«Intendiamo accompagnare gli studenti a riflettere sul lavoro non solo come possibilità economica, ma come esperienza capace di dare senso, promuovere valori umani e contribuire alla felicità personale. L’obiettivo educativo è aiutare gl studenti a interrogarsi su desiderio, successo e scelte future, favorendo uno sguardo critico e consapevole».

ASD Legnano vuole aprire spazi di confronto e riflessione, suscitando attraverso la partecipazione all’evento «quel dialogo che costruisce relazioni, approfondisce contenuti, arricchisce la vita».

Le mostre

La partecipazione dei giovani si esprime anche attraverso la produzione di opere nelle seguenti mostre:

“Desiderio e realizzazione di sé”: i “libri d’artista” degli studenti del Liceo Artistico Carlo Dell’Acqua

“Cosa sarò da grande? Giovani e futuro tra paura, desiderio e attesa”: le riflessioni e le domande degli studenti delle ore di religione delle quarte e quinte del Liceo Galileo Galilei

“Sogni all’opera. Desiderio e realizzazione di sé”: le aspirazioni ad esprimere il meglio di sé nelle fotografie degli studenti degli istituti Antonio Bernocchi e Barbara Melzi

“Pausa caffè: due chiacchiere con… giovani e lavoro”: in un video le riflessioni degli studenti dell’ultimo anno dell’Istituto Talisio Tirinnanzi

“Desiderio in forma – Talento in azione”: le moodboard, le tavole di orientamento stilistico degli allievi dello Ial di Legnano, sono la risposta a una domanda semplice: che forma hanno i nostri desideri per il futuro?

Il tema del desiderio viene tradotto in immagini, colori, materiali e suggestioni visive. Ogni elaborato diventa un racconto personale, capace di esprimere emozioni, aspirazioni e visioni legate alla costruzione della propria identità e del proprio percorso. In linea con il tema della Civil Week, “Insieme”, l’evento valorizza il ruolo di una comunità educante capace di accompagnare gli studenti nelle loro scelte, sostenendo i loro desideri e aiutandoli a trasformarli in progetti concreti.

Gli incontri

L’evento si articola su tre giorni, da venerdì 8 a domenica 10 maggio.

Venerdì 8 maggio, alle 17, al Centro parrocchiale San Magno (piazza San Magno), si terrà l’inaugurazione del percorso espositivo con la presentazione delle mostre da parte degli autori, seguito dall’aperitivo offerto dagli studenti dello Ial Legnano. Alle 21, al Teatro dell’Istituto Barbara Melzi (via Barbara Melzi 4), andrà in scena “Disegnare nuove mappe di speranza”, incontro sulla lettera apostolica di Leone XIV sull’educazione promosso dagli istituti Barbara Melzi e Talisio Tirinnanzi, al quale interverrà monsignor Luca Raimondi, vicario episcopale della Diocesi di Milano.

Sabato 9 maggio, alle 11, al Centro parrocchiale San Magno (piazza San Magno) gli studenti saranno in dialogo con i dirigenti e i rappresentanti delle scuole superiori di Legnano; alle 17 dialogheranno invece con il mondo del lavoro e del terzo settore, e in particolare con Maurizio Carminati, presidente di Confindustria Alto Milanese, Mario Principe, segretario della Cgil Ticino Olona, Andrea Azzimonti, imprenditore, Lorenzo Turri della Cooperativa sociale Santi Martiri, Anna Bonanomi della Valle di Ezechiele e con l’influencer Ludovica Olgiati.

La Messa

Domenica 10 maggio la tre giorni si chiuderà con la celebrazione eucaristica delle 11.30 nella basilica di San Magno presieduta da monsignor Angelo Cairati.