Sono due eventi organizzati da Anpi Canegrate in occasione della Giornata della memoria e della Giornata del ricordo.
Giorno della memoria e del Ricordo: due gli eventi organizzati da Anpi
Il primo appuntamento è il 27 gennaio con lo spettacolo “La mia battaglia” liberamente tratto dal Mein Kampf. Lo spettacolo si svolgerà nel giorno dedicato alle vittime dell’olocausto e delle atrocità perpetrate da nazifascisti.
L’8 febbraio invece ci sarà la lettura scenica de la “Bora, il vento dell’esilio” dedicato agli esuli istriani e dalmati uccisi dalle truppe di Tito. Nei volantini presenti in pagina il programma completo degli appuntamenti.