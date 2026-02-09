L’iniziativa è organizzata dalle associazioni Comitato 10 Febbraio, Associazione Nazionale Volontari di Guerra, Associazione Memento e A.E.G.D.

Si svolgerà giovedì 19 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Iris di Turbigo la presentazione del libro I 40 giorni del terrore.

Giorno del ricordo: uno spettacolo per non dimenticare

L’occupazione partigiana slavo-comunista di Gorizia e una lapide per cancellare gli omissis della storia (1 maggio – 12 giugno 19145) di Mauro Tonino, organizzata nell’ambito delle celebrazioni del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata e della vicenda del confine orientale istituito con Legge 92/2004.

Ad intervenire sarà Federico Goglio, giornalista e curatore del libro, con già all’attivo un ricco curriculum di eventi culturali e musicali sulle vicende delle foibe e dell’esodo degli Italiani di Istria, Fiume e Dalmazia.

