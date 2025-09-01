Giornata pro Anffas a Gazzo Veronese

Solidarietà

In occasione dell'evento sono stati raccolti 2.200 euro per il centro di Strada per Cassinetta

Gli amici di Anffas sempre operativi anche durante le vacanze. Un appuntamento che torna puntuale e che regala sempre tanti sorrisi e la consapevolezza di non essere mai soli. Come ormai consuetudine negli ultimi anni gli amici di Maccacari - Gazzo Veronese , a Casa Rossato, hanno preparato e organizzato, domenica, un evento culinario a favore di Anffas Il Melograno di Abbiategrasso.

Un momento conviviale, di amicizia e solidarietà che ha portato ad un risultato che supera di gran lunga le aspettative: in occasione dell'evento sono stati raccolti 2.200 euro per il centro di Strada per Cassinetta.

Raccolti oltre 2000 euro

“L ‘evento di Maccacari è un appuntamento che è nato a settembre 2020 e quindi quest’anno è la sesta edizione – ricorda Alberto Gelpi storico volontario di Anffas - Il tutto è nato da una visita di questi amici che hanno avuto modo di fare visita al nostro centro il melograno e si sono innamorati della struttura e dei nostri ragazzi, da allora grazie alle Famiglie Rossato l evento è stato possibile. Con un crescendo di numero e di partecipanti quest’anno erano 120 i commensali con un gruppo di 15 volontari tra cucina e al servizio tavoli. Importante anche il contributo raccolto. Un piccola lotteria ha anche contribuito allo straordinario risultato che ha visto raccogliere la straordinaria somma di 2.200 euro destinata alla ristrutturazione del nostro centro il Melograno. Da Anffas e Fondazione il Melograno il grazie più sincero per questo contributo e questa ulteriore prova di vera amicizia – che conclude - Un grazie a Riccardo e Sara, a Fiorenzo e Paolo grandi padroni di casa e a tutti i volontari che si sono impegnati per l'ottima riuscita della serata”.

Festa dell’uva pro Anffas

E non finisce qui, la solidarietà pro Anfass non conosce confini. Questo weekend, sabato e domenica, si terrà alla Cappelletta di Abbiategrasso “La nostra festa dell’uva, un evento storico per la nostra associazione. Quintali di uva e pesche saranno messi a disposizione per essere acquistati. Confidiamo in una massiccia partecipazione” sottolinea Gelpi.

Un programma ricco di appuntamenti per i partecipanti. Sabato e domenica pranzo e cena, serate con musica dal vivo, e domenica pomeriggio intrattenimento per i ragazzi di Anffas con l’animazione dei Clown dottori. Durante la manifestazione banchetto dell’uva, pesca di beneficenza e due ricche lotterie.

L’intero ricavato dalla due giorni sarà devoluto alla Fondazione il Melograno per sostenere la ristrutturazione del centro, punto di riferimento del terzo settore dell’intero territorio.