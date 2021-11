Giornata mondiale ricordo vittime della strada: un'installazione a Parabiago

Sicurezza stradale

Un'installazione che simula un incidente tra due auto e una moto in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada.

Giornata Mondiale Ricordo Vittime della Strada: il 20 e 21 novembre 2021 un’installazione, realizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Polizia Locale, simulerà un sinistro stradale in piazza della Vittoria.

Giornata mondiale vittime della strada: un'installazione che simula un incidente

La terza domenica di novembre si celebra la Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada, un appuntamento che da tre anni per la Città di Parabiago, trova forme di comunicazione di impatto per stimolare, nella popolazione, riflessioni sul rischio di incidentalità quando si è alla guida di un mezzo. Quest’anno, la Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada ricade domenica 21 novembre. L’Amministrazione , in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, ha realizzato un’installazione che verrà esposta il 20 e il 21 novembre in piazza della Vittoria, all’ingresso del municipio, per richiamare l’attenzione della cittadinanza attraverso la simulazione di un sinistro tra due auto e una moto.

Le parole del sindaco

Ha affermato il sindaco Raffaele Cucchi:

"Richiamare le persone al rischio di incidentalità quando si è alla guida di un mezzo è una campagna di presa di coscienza di cui non ci stancheremo mai di parlare. Anzi, rendere visibile l’impatto di un sinistro, sicuramente scuote gli animi e aiuta tutti noi, utenti della strada, a riflettere sull’importanza di mantenere un corretto atteggiamento e il rispetto del codice stradale. Un ringraziamento alla Rovellese Rottami che ha fornito gratuitamente i mezzi incidentati e permesso di realizzare l’installazione".

"Le regole stradali servono a tutelare"

Sulla stessa linea anche l'assessore alla Sicurezza Barbara Benedettelli:

"Ricordiamo sempre che le regole stradali sono nate per tutelare ogni utente della strada e vanno rispettate. Guidare guardando il cellulare, per esempio, è una delle maggiori cause di distrazione e incidentalità. Così come la velocità elevata, i sorpassi azzardati, le inversioni di marcia non consentite, il non rispetto dei segnali di stop e precedenza ecc.. Molto pericoloso è guidare sotto l’effetto di droghe o di alcool, per questo motivo, quest’anno, ci piacerebbe proporre un incontro rivolto a chi deve prendere la patente, con la collaborazione di una scuola guida, che faccia sperimentare loro la guida in uno stato alterato. Fare esperienza in luogo e modalità sicuri, incide sicuramente più di molte parole”.

In questa giornata mondiale che vuole ricordare le Vittime della strada, l’Amministrazione ripropone il cortometraggio della campagna di sensibilizzazione realizzato nel 2020, in tempo di Covid, grazie alla collaborazione dei familiari e dei ragazzi, amici di Bianca e Pietro. Qui il link del cortometraggio, sempre attuale: MAI PIU' VITTIME SU STRADA