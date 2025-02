L’ASST Ovest Milanese organizza martedì 04 marzo 2025 in occasione della Giornata Mondiale contro il Papillomavirus (HPV), una serie di iniziative volte sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione. Le attività proposte comprendono screening mammografici, screening per l’HPV (Pap Test/HPV Test) e vaccinazioni anti HPV.

Giornata mondiale per la lotta all'HPV: tutte le iniziative dell'Asst Ovest milanese

L’infezione da Papilloma Virus Umano (HPV) è molto diffusa, trasmessa prevalentemente per via sessuale.

Sebbene nella maggior parte dei casi sia transitoria e priva di sintomi evidenti, talvolta si manifesta attraverso lesioni benigne della cute e delle mucose.

In casi più rari, in cui il sistema immunitario non riesce a debellare rapidamente il virus, l'Hpv può determinare l’insorgenza di forme tumorali quali il tumore della cervice uterina, oggi l’unica forma di neoplasia riconosciuta come totalmente riconducibile a un’infezione.

Le attività dell'Asst Ovest milanese

VACCINAZIONI HPV – 4 MARZO 2025

La vaccinazione è una misura di prevenzione fondamentale per ridurre il rischio di infezione da HPV e delle malattie correlate. Le vaccinazioni saranno disponibili per uomini e donne di età fino ai 26 anni (nati dal 1998) e per le categorie a rischio previste dal Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale 2024.

DOVE:

Magenta: apertura dell’ambulatorio vaccinale con ACCESSO LIBERO c/o il Centro prelievi dell’Ospedale G. Fornaroli (via al Donatore di Sangue 50) dalle ore 13.00 alle 16.00.

Legnano: apertura dell’ambulatorio vaccinale con ACCESSO LIBERO c/o il Centro prelievi del Vecchio Ospedale di Legnano (via Candiani 2) dalle ore 13.00 alle 16.00.

Queste attività sono svolte a cura del personale della Struttura Complessa Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive diretta dal dott. Cesario Barbato.

A Magenta, il 4 marzo negli stessi orari della vaccinazione, sono previsti HPV Test e Pap Test, a cura della Struttura Complessa di Ginecologia diretta dal dott. Roberto Fogliani, per le seguenti fasce di popolazione:

donne dai 25 ai 29 anni che non hanno eseguito un Pap Test negli ultimi 3 e che non hanno eseguito la doppia vaccinazione HPV entro il 15° anno;

donne dai 30 ai 64 anni che non hanno eseguito un HPV Test negli ultimi 5 anni.

Le attività della ginecologia di Legnano

La Struttura Complessa della Ginecologia di Legnano, diretta dal dott. Guido Stevenazzi, sta invece realizzando un progetto di sensibilizzazione con le scuole del territorio in relazione alle malattie sessualmente trasmissibili.

SCREENING HPV – 4 MARZO 2025

per le donne di età compresa fra i 25 e i 64 anni:

Consultorio familiare di Cuggiono, dalle ore 9.00 alle 13.00

Consultorio familiare di Arluno, dalle ore 9.00 alle 13.00

Le attività dei Consultori si svolgono previo appuntamento, scrivendo a: opendayscreening@ats-milano.it

SCREENING MAMMOGRAFICO – dal 4 all’8 MARZO 2025

Slot aggiuntivi a partire dalle ore 15.00 nelle diverse strutture dell’ASST Ovest Milanese

Le attività di screening Mammografico avvengono a seguito di prenotazione attraverso i canali PRENOTASALUTE di Regione Lombardia.

“La nostra ASST è in prima linea con le proprie strutture ospedaliere e con le articolazioni territoriali – spiega il Direttore Socio Sanitario Giovanni Guizzetti – nel settore della prevenzione. Le attività coordinate dai nostri Distretti coinvolgono direttamente i Comuni, le istituzioni scolastiche e le associazioni del territorio, e si sviluppano attraverso la promozione di campagne di sensibilizzazione specifiche, incontri ed eventi pubblici, l’adesione convinta e concreta alle varie iniziative regionali”.

“Abbiamo avviato la progettazione di una HPV UNIT – aggiunge il Direttore Sanitario Valentino Lembo – che riunisce tutte le specialità che riguardano la questa tematica (Ginecologo, Otorino, Infettivologo, Igienista, Proctologo, Psicologo, Urologo), in considerazione delle attività legate allo screening regionale Cervicocarcinoma con cui collaboriamo nel 2° e 3° livello. Mai come in questi casi, il confronto continuo fra professionisti e il lavoro di squadra risultano essere fondamentali per la salute dei cittadini”.