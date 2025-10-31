Giornata mondiale in ricordo delle persone transessuali vittime di violenza

Il 20 novembre si celebra il Transgender Day of Remembrance (TDoR), una ricorrenza nata per commemorare le vittime dell’odio e del pregiudizio verso le persone transgender/transessuali.

Condividendone le finalità, anche la Città di Arese farà la sua parte nell’attività di sensibilizzazione, esponendo la bandiera simbolo della comunità transgender sulla facciata del palazzo comunale.

“Accanto al ricordo di tante vite spezzate dall’odio, dalla violenza, dal pregiudizio di genere, come Amministrazione, vogliamo ribadire con forza che la nostra città è e deve restare un luogo in cui nessuna forma di discriminazione e violenza basata sull’identità di genere è tollerata. L’odio e il pregiudizio non troveranno spazio. Dall’inizio del nostro mandato operiamo per una città realmente inclusiva, promuovendo una cultura del rispetto per garantire pari opportunità e diritti per tutte le persone. L’invito è che ognuno di noi si faccia parte attiva nelle istituzioni, nei luoghi di lavoro, nella vita di ogni giorno, per garantire a ogni persona transgender di vivere la propria vita in sicurezza e senza paura” – hanno dichiarato il Sindaco Luca Nuvoli e l’Assessora a Diritti, Parità e pari opportunità Denise Scupola.