Giornata mondiale dell’acqua: pulizia rogge

Oggi, 22 marzo 2023, si celebra la Giornata mondiale dell'acqua, che quest'anno si concentra sull'accelerazione del cambiamento per risolvere la crisi idrica e igienico-sanitaria.

Pulizia fontanili e rogge

I problemi che si presentano durante tutto il ciclo dell'acqua minano infatti i progressi su tutte le principali questioni globali, dalla salute alla fame, dall'uguaglianza di genere al lavoro, dall'istruzione all'industria, dai disastri alla pace. La celebrazione della Giornata mondiale dell'acqua coincide in questa edizione 2023 con l'inizio della Conferenza ONU sull'Acqua 2023 (New York, 22-24 marzo). Come lo scorso anno, nell'ambito delle iniziative comuni sul tema della sostenibilità, gli assessorati all'Ambiente dei Comuni del Sud ovest Milano nel fine settimana del 25 e 26 marzo organizzano sul territorio attività di pulizia dei fontanili, in collaborazione con il Gruppo CAP, invitando la cittadinanza a partecipare.

Gli appuntamenti nei Comuni

A Buccinasco l'appuntamento è per sabato 25 marzo alle ore 9.30 nel parcheggio di via Mantegna: insieme al Comitato Robarello si pulirà la roggia del quartiere. A Cornaredo il ritrovo per la pulizia del fontanile è in programma alle ore 9 di sabato 25 marzo in via Brera.

Appuntamento pomeridiano a Cusago: sabato 25 marzo alle ore 14.30 ritrovo davanti al Municipio. È necessario comunicare la propria adesione inviando una mail a: comunecusago@gmal.com.

A Gaggiano domenica 26 marzo, ritrovo alle ore 9.30 presso l'Area Feste di via Gramsci. Domenica 26 marzo appuntamento anche a Trezzano sul Naviglio alle 9.30 davanti alla Casa comunale di via IV Novembre per la pulizia dell'Alzaia lungo il Naviglio Grande e le aree limitrofe.

A Zibido San Giacomo l'Amministrazione comunale propone per domenica 26 marzo una merenda al parco Matteotti alle ore 16 e da lì la partenza verso il lago Mulino.

A tutti i partecipanti saranno forniti i materiali per la pulizia.

Proprio oggi, per le Giornate dell'Acqua e della Pace, a Settimo Milanese, con lo slogan "Non c'è acqua da perdere" le scuole dell'infanzia e primarie hanno programmato canti e riflessioni all'interno dei loro cortili scolastici, esponendo i loro lavori sulle cancellate. Gli stessi verranno poi esposti anche sulle vetrate della biblioteca e dell'auditorium.